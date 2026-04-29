La nueva sanción de la MLS de Estados Unidos hacia Luis Suárez de Inter Miami, pese a que no había recibido ninguna tarjeta

La Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos volvió a sancionar al delantero uruguayo Luis Suárez , de Inter Miami en una resolución que algunos tildaron de muy polémica.

A días de que disputaron su compromiso, la liga estadounidense lo sancionó por problemas de conducta, al menos así descritos por la misma.

Inter MIami viene de empatar 1-1 ante New England Revolution en el NU Stadium, donde un gol de Germán Berterame rescató al equipo y, en el que Luis Suárez había vuelto a ser titular luego de un buen tiempo.

A través de un comunicado oficial, la MLS anunció este miércoles que Luis Suárez fue multado gracias a la política de simulación.

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"El Comité Disciplinario de la MLS multó al delantero de Inter Miami CF, Luis Suárez por violar la política de simulación/exageración de la liga en el minuto 72 del partido de Miami contra el New England Revolution el 25 de abril", señalaron.

Vale señalar que Luis Suárez no había sido siquiera amonestado en dicho compromiso.

El Pistolero, de 39 años, ya había sido sancionado por la MLS con tres partidos de suspensión en la liga estadounidense por escupir a un integrante de los Seattle Sounders después de la derrota por 3-0 de Inter Miami en la final de la Leagues Cup el 31 de agosto.