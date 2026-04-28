Así se juega la primera fecha de la Primera Divisional C, con el debut del Deportivo LSM de Luis Suárez y Lionel Messi en la categoría

Este sábado 2 de mayo comenzará una nueva temporada de la Primera Divisional C , que da dos ascensos a la Segunda División Profesional y dos pases a un repechaje con los dos últimos del descenso de la categoría superior. En esta primera fecha se dará el debut en la C del Deportivo LSM , club que es propiedad de Luis Suárez y Lionel Messi , contra Canadian.

Se trata de una tercera categoría con varios equipos que son propiedad de algunos jugadores y exfutbolistas de renombre : además del LSM, también estará DFC (o Durazno FC) de Diego Forlán , y Bella Italia de Fernando Muslera.

También habrá equipos históricos del fútbol uruguayo como Bella Vista, Sud América, Villa Española y Rampla Juniors , que disputará su primera temporada en la C tras descender en 2025. En total habrá 29 equipos en la divisional.

La temporada de la categoría comenzará con el Torneo Inicial , igual que en la temporada pasada, en el que los 29 equipos se dividirán en tres series (dos de 10 equipos y una de 9) en las que jugarán todos contra todos a una rueda. Los tres primeros y el mejor segundo de los grupos pasarán a una semifinal (que se definirá por sorteo) para luego definir este torneo.

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Luego se disputará el Torneo Final, que estará conformado por 18 equipos, los seis mejores ubicados en cada serie del Torneo Inicial, y también se jugará todos contra todos a una rueda. Los equipos que no logren clasificar a esta fase ya no competirán por el resto del año.

El ganador de este segundo campeonato obtendrá el primer ascenso a la Segunda División Profesional como campeón de la C. El segundo cupo directo para la B se definirá en una final entre el ganador del Torneo Inicial y el segundo del Torneo Final.

Los dos mejores ubicados en el segundo torneo del año detrás de los equipos ascendidos irán a un repechaje por el ascenso con los dos equipos ubicados en los últimos lugares de la Tabla del Descenso de la Segunda División, eliminando así los descensos directos de esa categoría.

Así se juega la primera fecha de la Primera Divisional C

DÍA HORA PARTIDO SERIE CANCHA Sábado 2 de mayo 10:00 Rampla Juniors vs Mar de Fondo Serie A Olímpico Sábado 2 de mayo 10:00 Bella Vista vs Los Halcones Serie A Nasazzi Sábado 2 de mayo 14:30 Potencia vs Salus Serie B Nasazzi Sábado 2 de mayo 15:00 Deportivo Italiano vs Deutscher Serie A Obdulio Varela Sábado 2 de mayo 15:00 Alto Perú vs Cooper Serie A Parque Huracán Sábado 2 de mayo 15:00 Rocha vs Frontera Rivera Renegades Serie A Sobrero (Rocha) Sábado 2 de mayo 15:00 Deportivo Colonia vs Salto Serie C Milton Gonnet (Colonia) Sábado 2 de mayo 15:00 Bella Italia vs Sud América Serie C Complejo Rentistas Sábado 2 de mayo 15:30 Durazno vs Parque del Plata Serie B Damiani Sábado 2 de mayo 15:30 Basañez vs Artigas Serie B Palermo Domingo 3 de mayo 10:00 Canadian vs Deportivo LSM Serie B Complejo Rentistas Domingo 3 de mayo 15:00 Centro Atlético Lito vs Platense Serie B Paladino Domingo 3 de mayo 15:00 Villa Española vs Terremoto Serie C Obdulio Varela Martes 5 de mayo 19:30 Villa Teresa vs Huracán Buceo Serie C Complejo Rentistas Fecha libre Los Gorriones

* En negrita está el único partido televisado de la jornada