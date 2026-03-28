Solo un susto: Luis Aguiar recibió el alta médica luego de ser internado tras sentir un dolor en el pecho en un entrenamiento de Rampla Juniors

Luis Aguiar recibió el alta médica luego de ser internado este viernes, tras sufrir un fuerte dolor en el pecho mientras transcurría un entrenamiento de Rampla Juniors , equipo en el que oficia como ayudante técnico de su hermano Carlos .

El exjugador de Nacional y Peñarol dio un susto a todo el plantel de Rampla Juniors este viernes. Se tomó el pecho porque le dolía mucho y la ambulancia llegó rápidamente , lo que fue muy importante para que llegara pronto al sanatorio, según informó el periodista Mathías Amaro de Carve Deportiva y confirmaron fuentes del picapiedra a Referí.

"Tuvo un dolor en el pecho. Está bien, pero le están haciendo estudios en un sanatorio particular", confió la fuente citada. Según expresó además, no fue necesario utilizar desfibrilador , ya que "era un dolor, nada más".

La situación llevó a que fuera suspendida la práctica de este viernes de Rampla Juniors.

Justicia decretó concurso de Rampla Juniors y embargó al club que en diciembre descendió a la Divisional C

Susto en Rampla Juniors: Luis Aguiar sintió un dolor en el pecho y fue internado en un sanatorio en el que le hacen estudios; debido a ello se suspendió la práctica

Horas después, ya en la noche del viernes, Aguiar recibió el alta en la Asociación Española, consignaron distintos medios y ratificaron fuentes de Rampla a Referí.

Los médicos le realizaron distintos estudios y todos tuvieron resultados positivos. Hasta el momento desconocen qué fue lo que causó su quebranto de salud.

Desde el picapiedra destacaron que Aguiar vive en Rocha y viaja todos los días para concurrir a los entrenamientos de Rampla, que este año jugará por primera vez en su historia en la Primera División Amateur, luego de descender de la Segunda División Profesional en 2025.

Este sábado por la tarde el club publicó un comunicado en el que confirmó el alta de Aguiar y remarcó que el ayudante técnico continúa "evolucionando", y "su estado genera tranquilidad entre quienes lo rodean". "Confiamos en que su fortaleza, la misma que lo caracterizó siempre dentro y fuera del campo, lo acompañará en este proceso", se lee en la carta publicada en las redes sociales.

"Queremos agradecer profundamente a los hinchas, allegados y a toda la comunidad del fútbol por las muestras de cariño, preocupación y apoyo que han hecho llegar en estas horas. Cada mensaje recibido es un aliento para él y para todos quienes formamos parte de este club", agregaron desde el equipo del Cerro.