Lucas Torreira fue agredido a golpes de puño por un aficionado en un centro comercial de Estambul y está fuera de peligro

El volante uruguayo de Galatasaray, Lucas Torreira, fue agredido este martes en Estambul, según informan distintos medios de Turquía, y se encuentra fuera de peligro.

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El pasado domingo, el futbolista había conseguido el récord de obtener cuatro títulos consecutivos de la Súper Liga turca, tras el triunfo 4-2 sobre Antalyaspor.

Lucas Torreira fue agredido este martes por un aficionado a la salida del un centro comercial.

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El futbolista, mientras salía a divertirse con amigos en Beyolu, fue atacado por una persona desconocida.

En los controles realizados, se detectó un fuerte golpe entre su ceja izquierda y el ojo.

La persona que golpeó a Torreira con el puño fue capturada y puesta bajo custodia cuando intentaba huir en un taxi.

Según investigaciones, se supo que el sospechoso de 32 años tiene antecedentes por el delito de "lesiones intencionales".

Desde Turquía se informa que Torreira presentó cargos y una denuncia contra el citado aficionado.