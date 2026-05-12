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Lucas Torreira fue agredido a golpes de puño por un aficionado en un centro comercial de Estambul y está fuera de peligro

El futbolista de Galatasaray recibió algunos puñetazos en su cara y el sospechoso fue detenido cuando intentaba huir

12 de mayo de 2026 19:49 hs
&nbsp;Lucas Torreira

 Lucas Torreira

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El volante uruguayo de Galatasaray, Lucas Torreira, fue agredido este martes en Estambul, según informan distintos medios de Turquía, y se encuentra fuera de peligro.

La agresión que sufrió Lucas Torreira

Lucas Torreira fue agredido este martes por un aficionado a la salida del un centro comercial.

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El futbolista, mientras salía a divertirse con amigos en Beyolu, fue atacado por una persona desconocida.

En los controles realizados, se detectó un fuerte golpe entre su ceja izquierda y el ojo.

La persona que golpeó a Torreira con el puño fue capturada y puesta bajo custodia cuando intentaba huir en un taxi.

Según investigaciones, se supo que el sospechoso de 32 años tiene antecedentes por el delito de "lesiones intencionales".

Desde Turquía se informa que Torreira presentó cargos y una denuncia contra el citado aficionado.

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