"Cuánto se te extraña": Orsi participó en el lanzamiento de un sello conmemorativo del Correo Uruguayo a un año de la muerte de José Mujica

El Correo Uruguayo lanzó sellos conmemorativos en homenaje al expresidente José Mujica a un año de su fallecimiento. El primer matasello estuvo a cargo del actual presidente Yamandú Orsi , quien participó en la actividad.

La hoja filatélica consta de cuatro sellos con imágenes del expresidente en distintas situaciones, según lo mostrado en el evento en que también participaron integrantes del Movimiento de Participación Popular (MPP) como la exvicepresidenta Lucía Topolansky y el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez .

"Días muy especiales, removedores y emotivos, 'pepe' se merece todos los reconocimientos de la vida , sabiduría, lucha, ternura y diálogo son su legado", escribió Orsi en sus redes sociales tras participar del evento. "¡Cuánto se te extraña!", agregó.

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La ministra de Industria, Fernanda Cardona, recordó el "espaldarazo político" a las empresas públicas durante la administración de Mujica entre los años 2010 y 2015, mientras que el presidente de la Adminstración Nacional de Correos, Gabriel Bonfrisco, destacó la promulgación de la ley "que garantizó el servicio postal universal", consignó Presidencia de la República.

El expresidente, nacido en 1935, murió el 13 de marzo de 2025 a una semana de cumplir 90 años. Había anunciado que el cáncer de esófago se había extendido ese mismo año.

En la instancia de este martes, fue Orsi quien descubrió una gigantografía de uno de los sellos que muestra a Mujica con la banda presidencial en el acto de transmisión de mando de 2010. Del evento también participaron la ministra de Vivienda Tamara Paseyro y el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira, entre otros dirigentes.

Homenaje del Correo a José Mujica Homenaje del Correo a José Mujica Foto: Presidencia de la República

Debido a la fecha, el MPP también preparó una serie de eventos en homenaje al expresidente. Por su parte en el evento del Correo, su presidente también destacó la visión de Mujica sobre las empresas públicas. "Para él, no eran simplemente organismos del Estado, sino la columna vertebral de la soberanía popular". sentenció.