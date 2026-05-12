Ojeda le pidió a Orsi que visite a Donald Trump por el aniversario de la independencia de EEUU

El secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda , le solicitó al presidente Yamandú Orsi que visite a su par de Estados Unidos , Donald Trump , en el marco del 250° aniversario de la independencia del país norteamericano.

En una carta del senador extendida al canciller de la República, Ojeda afirmó que es "oportuno y estratégico" que se concrete una visita oficial al presidente Trump.

El encuentro podía reforzar "el compromiso histórico del Uruguay con la defensa de la democracia y la libertad ", al tiempo que "permitiría avanzar en acuerdos bilaterales urgentes ", según el dirigente opositor.

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En diálogo con Subrayado de Canal 10, Ojeda recordó que recientemente otros jefes de Estado visitaron al norteamericano. "Vimos como la semana pasada el presidente Lula visitaba a presidente Trump , así como lo hizo antes el presidente Milei . Incluso el presidente Petro que visiblemente no tiene una buena relación con Trump ya fue recibido en la Casa Blanca", dijo Ojeda.

"Visto que el Uruguay ya visitó China con amplia delegación, creo que es lo más razonable es que rápido y no tan separado en el tiempo pueda visitar Estados Unidos", agregó el secretario general colorado.

A su vez, ante este pedido Ojeda recordó las palabras de Orsi cuando fue consultado sobre su reciente visita al portaviones de Estados Unidos USS Nimitz. "En palabras al propio presidente cuando fue consultado por su visita al portaviones, 'es lo que más le conviene a Uruguay', profundizar los lazos con Estados Unidos", sentenció Ojeda.

La visita de Orsi y la delegación oficial al portaaviones fue criticada por parte del Frente Amplio, principalmente por el Partido Comunista. El ministro de Trabajo, Juan Castillo, declaró al lunes siguiente que él no hubiera aceptado la invitación si era presidente. Por su parte, el secretario general comunista Óscar Andrade dijo que no compartía lo sucedido y que plantearía el tema en la reunión de bancada de ese lunes.

También el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala –quien a su vez integra el Comité Ejecutivo del Partido Comunista como secretario de Sindicales– calificó la visita del mandatario como un "acto penoso" y "contrario a los valores de Uruguay".