Legnani no acepta la renuncia de jerarca de la Intendencia de Canelones que visitó el portaaviones de EE.UU

El intendente de Canelones, Francisco Legnani , no acepta la renuncia del prosecretario departamental Diego Núñez , luego de que el Partido Comunista —que integra el jerarca— pidiera su dimisión tras visitar el portaaviones estadounidense USS Nimitz a inicios de mayo.

El dirigente comunista había aceptado la invitación de la Embajada de Estados Unidos luego de que el intendente Legnani y el secretario general Pedro Irigoin declinaran por razones de agenda .

Los comunistas decidieron solicitarle a Núñez que renuncie a su cargo, según informó El Observador el lunes. Legnani ya tuvo una conversación con el secretario departamental comunista Daniel Diverio por el asunto, informó Búsqueda.

Partido Comunista le pidió la renuncia al prosecretario de la Intendencia de Canelones por visitar el portaaviones de EEUU

Pero el intendente no acepta la renuncia. "Mañana lo voy a estar intimando (a Núñez) por telegrama colacionado a reintegrarse en 48 horas" , explicó Legnani a El Observador. "Voy a esperar a eso y luego voy a firmar la resolución para desvincularlo".

El intendente conversó anoche con el diputado Diverio, quien le comentó la decisión del partido de quitarle la confianza a Diego Núñez. Legnani respondió que no podía aceptarla, dado que su presencia en el portaaviones había sido "en representación de la Intendencia de Canelones": "¿Representa a la intendencia y renuncia por eso?", preguntó.

Tampoco se va a volver a ocupar este rol con otro funcionario. Legnani resolvió que, en su lugar, las responsabilidades sean compartidas entre el secretario general Irigoin y la prosecretaria general canaria Sandra Saffores. Esto es algo que ya había hecho Orsi el período pasado después de que renunciara Agustín Mazzini como prosecretario para asumir una banca en Diputados.

Núñez había compartido la delegación que visitó el portaaviones con el presidente Yamandú Orsi, el canciller Mario Lubetkin, los subsecretarios Gabriela Valverde y Joel Rodríguez y altos mandos de las Fuerzas Armadas.

La colectividad conducida por el senador Óscar Andrade fue la principal abanderada de las críticas a Orsi que surgieron en la interna del Frente Amplio. El ministro de Trabajo, Juan Castillo, declaró al lunes siguiente en Desayunos Informales que él no hubiera aceptado la invitación si era presidente. Por su parte, Andrade dijo a Ciudad Viva de TV Ciudad que no compartía lo sucedido y que plantearía el tema en la reunión de bancada de ese lunes.

También el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala –quien a su vez integra el Comité Ejecutivo del Partido Comunista como secretario de Sindicales– calificó la visita del mandatario como un "acto penoso" y "contrario a los valores de Uruguay" en una entrevista con Informativo Sarandí.