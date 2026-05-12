El Ministerio de Defensa dio de baja a la anestesista condenada por un caso de mala praxis a la que Lustemberg le redujo sanción

El Ministerio de Defensa Nacionan, a través de una resolución que lleva la firma del presidente Yamandú Orsi, dispuso la baja de las Fuerzas Armadas de la anestesista condenada por un caso de mala praxis , a quien la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, decidió reducir la inhabilitación para ejercer como especialista.

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La resolución de Defensa data del 22 de abril pasado , aunque la resolución fijó la baja con fecha del 18 de diciembre de 2025, según informó el periodista Ignacio Álvarez en La Pecera de Azul FM.

En diciembre del año pasado la anestesista en cuestión fue condenada a través de un proceso abreviado por el homicidio culpable en 2023 de una pediatra que sufrió un paro cardíaco mientras era operada de la vesícula . La paciente no tenía complicaciones previas y luego del paro sufrió un agravio encefálico que la dejó en estado casi vegetativo por diez meses hasta que falleció.

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La anestesista fue condenada a 24 meses de prisión, aunque bajo arresto domiciliario nocturno y sujeto a otras medidas de control . Además, se la inhabilitó para ejercer durante el tiempo que dure la pena, sin perjuicio de las otras medidas que pudiera tomar el Ministerio de Salud Pública.

En efecto, la Comisión Honoraria de Salud Pública resolvió inhabilitarla por cinco años, sanción que en las últimas semanas Lustemberg decidió rebajar, motivando la renuncia de varios integrantes del órgano asesor.

La resolución de Defensa señala que, ante un caso así, corresponde disponer la baja de las Fuerzas Armadas, ya que la imposición de penas por parte de la Justicia que impliquen la inhabilitación para ejercer cargos "traerán aparejados de pleno derecho la baja del militar".

La anestesista trabajaba en el Hospital Militar, donde revestía el grado de teniente 1°.