"Estamos evaluando todo el proceso", dijo Lustemberg sobre su decisión de rebajar sanción a una anestesista condenada por mala praxis

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , afirmó que la decisión que tomó, asesorada por el área jurídica de la cartera, de bajar de cinco a tres años el período de inhabilitación de una anestesista condenada por un caso de mala praxis está siendo "evaluado".

Aunque evitó responder si esto podría suponer cambiar la decisión , Lustemberg respondió que " todo el proceso" está siendo evaluado.

"Es un acontecimiento por demás triste. A mí me ha tenido muy conmovida en lo personal con respecto al fallecimiento de una colega y también al derecho a defenderse la otra colega, en un fallo en el que he sido asesorada por la Dirección Jurídica de 5 años a 3 años, manteniendo que para la habilitación de la especialidad tiene que volver a ser evaluada por la unidad académica de Anestesiología ", sostuvo la ministra en una rueda de prensa, luego de concurrir a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores.

La ministra Lustemberg será citada otra vez al Parlamento por renuncia en masa de Comisión Honoraria

Las razones de Lustemberg para bajarle la sanción a una anestesista por mala praxis que derivó en la renuncia de parte de la Comisión Honoraria de Salud Pública

Lustemberg volvió a ser convocada a ese ámbito por los legisladores blancos Martín Lema y Carlos Camy , quienes entendieron que habían quedado dudas con la comparecencia de la semana pasada, en la que, al hablar de este caso, la ministra pidió reserva y que no se tomara nota para la versión taquigráfica .

"Hay cosas que están en el ámbito del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de otros ámbitos", dijo.

"Nosotros estamos revisando todo el proceso y evaluando cada una de las decisiones que tomamos. Eso es lo que tengo hoy para decir sabiendo que es una situación muy triste, desgraciada", insistió.

La decisión que tomó Lustemberg llevó a la renuncia de varios integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública, quienes discreparon con la resolución ministerial.

La anestesista —condenada por la Justicia a 24 meses por mala praxis— había sido sancionada por la Comisión Honoraria de Salud Pública en 2024 con una inhabilitación de 5 años para ejercer su especialidad.

El caso en cuestión data del año 2023 cuando una pediatra sufrió un paro cardíaco mientras era operada de la vesícula. La paciente no tenía complicaciones previas y luego del paro sufrió un agravio encefálico que la dejó en estado casi vegetativo por diez meses hasta que falleció.