Lo que dijo Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, sobre la pelea de Federico Valverde con Aurélien Tchouameni

El presidente de Real Madrid , Florentino Pérez, anunció en una acalorada conferencia de prensa que llamará a elecciones en el club y que se presentará para defender a los socios de lo que considera el "ataque del periodismo" a su club. También habló sobre la pelea que tuvo el capitán Federico Valverde con el francés Aurélien Tchouameni.

Pérez se presentó a la conferencia que comenzó pasada la hora 13.15 de Uruguay (18.15 en España) y lo primero que dijo fue que no renunciará a su cargo.

"No voy a dimitir, le he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para las elecciones , a la que nos vamos a presentar con esta junta deportiva. Convoco las elecciones porque trabajé desde el año 2000 para que los socios sean los dueños del club", afirmó.

"El que quiera presentar que se presente. Si me gana las elecciones , me iré", dijo criticando una serie de informaciones publicadas de los medios españoles.

Previo al clásico de hoy en el que Barcelona puede ser campeón ante Real Madrid, sin Federico Valverde, se confirmó que no juega Mbappé por lesión y murió el padre de Hansi Flick, DT de los catalanes

Álvaro Arbeloa defendió a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tras la pelea que tuvieron, y dijo que la filtración del conflicto es "una traición al Real Madrid"

"Han dicho que tengo cáncer", expresó molesto.

"Me voy a dar de baja en el ABC, es la mejor forma de honrar a mi padre que me hizo suscriptor", agregó.

"Hemos ganado 66 títulos entre fútbol y básquetbol en 26 años. No me voy a ir, los dueños del Madrid son los socios. Si hay alguien que se quiere presentar, que se presenten, que no amaguen. Quiero acabar con esta corriente antimadridista que se ha instalado en el periodismo español", afirmó.

"No voy a hablar de entrenadores ni de jugadores. Vengo a decir que vengo a devolver el patrimonio de los socios a los socios. No me voy a ir. Me voy a presentar a las elecciones para que el Madrid siga siendo de sus socios", manifestó.

"Cuando ganemos las elecciones, haré un análisis deportivo", concluyó Pérez que preside al club desde el año 2000, que realizó elecciones por última vez en 2006 y que no daba una conferencia de prensa con los medios desde fines de 2015.

Lo que dijo sobre le pelea de Federico Valverde con Aurélien Tchouameni

Pérez fue consultado por la pelea de los dos jugadores de Real Madrid que sacudió la interna del club la semana pasada.

"Me parece muy mal y me parece muy mal que lo hayan sacado a la luz porque yo llevo 26 años y le puedo asegurar que no hay ningún año de los 26 que no se hayan pegado los jugadores, pero queda dentro de la casa. A mí me parece muy mal que lo hayan sacado, seguro que no estarán contentos porque pensarán que van a salir y lo cuentan, y ustedes hacen como si (NdeR: hizo un gesto de que se agrandó la situación). Se han peleado en todos los años en que he estado ahí. Pero como se pelean los jóvenes, me das una patada en el ese, luego el otro te la devuelve y al final nada, son amigos también. El caos que han querido transmitir algunos es horrible y desde luego no lo voy a aceptar", afirmó

"Para mí la filtración es peor porque la pelea al otro día se saludan, son amigos y se van a tomar un café. Creo que en mis 26 años es la primera vez que lo veo y eso también me preocupa", dijo Florentino Pérez.

"La prensa no puede creerse que son los dueños de Real Madrid, tienen que analizar que porque se peguen dos ya es el caos del Real Madrid. Se han pegado todos los años, se pegan todos los días porque uno lo pisa, el otro piensa que es de mala leche y eso se acaba ahí. Si hay alguien dentro del club que lo saca afuera es peor que la reyerta que hayan tenido ellos que son dos chavales fenomenales y muy buenos y que juegan juntos en el mediocampo. Eso ha sido horrible, eso acaba con el Real Madrid, no se puede tolerar en el Real Madrid", concluyó.