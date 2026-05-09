Álvaro Arbeloa defendió a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tras la pelea que tuvieron, y dijo que la filtración del conflicto es "una traición al Real Madrid"

El entrenador del Real Madrid , Álvaro Arbeloa , defendió este sábado a Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde tras su pelea del pasado jueves y aseguró que no los va a "quemar en una hoguera pública", en la víspera del clásico ante el Barcelona que puede definir LaLiga de España a favor de los catalanes.

"Lo que yo no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública porque no se lo merecen, ninguno de los dos", afirmó Arbeloa en la rueda de prensa previa al partido que puede coronar al Barcelona como campeón de LaLiga.

"Ni Fede Valverde ni Aurélien Tchouaméni. Por lo que han hecho por este club durante tantos años", añadió.

El técnico merengue recordó que ambos jugadores han pedido perdón y se han mostrado arrepentidos por su altercado , que llevó al Real Madrid a sancionarlos con 500.000 euros de multa a cada uno.

Federico Valverde aclaró su pelea con Aurélien Tchouameni: dijo que no llegaron a las manos, que pesó la "frustración" que sufre Real Madrid y que será el "primero" en defenderlo en la cancha

La importante multa que Real Madrid le impuso a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni por la pelea que terminó con el uruguayo en el hospital

El incidente impedirá que el uruguayo pueda estar en Barcelona por "una conmoción cerebral" que le obligará a guardar reposo unas dos semanas.

En cuanto a Tchouaméni, el técnico se limitó a afirmar que "estará en la convocatoria", sin revelar si jugará.

"Nos podemos equivocar"

20250819 real madrid osasuna federico valverde tchouameni Foto: AFP

"Cualquier persona nos podemos equivocar, pero creo que Valverde y Tchouaméni son dos jugadores que representan muy bien lo que es el Real Madrid, que merecen que pasemos página, que les demos una oportunidad para seguir peleando por este club", añadió.

"No voy a permitir tampoco que se aproveche todo esto para poner en duda la profesionalidad de mis jugadores porque se están diciendo muchas mentiras", insistió Arbeloa.

Arbeloa asumió, junto a sus jugadores, la responsabilidad por la mala temporada del Real Madrid que le está llevando a un segundo año consecutivo sin títulos.

"La exigencia de este club es muy grande y está claro que, a veces, con la frustración y la rabia pueden llegar a darse situaciones que no queremos, pero hay que usar esa frustración y esa rabia para mañana hacer un gran partido", afirmó.

"Una traición al Real Madrid"

FOTODELDÍA MADRID, 13/01/2026.- El nuevo entrenador del Real Madrid en sustitución de Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa, dirige el entrenamiento del equipo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas en Madrid este martes. El Real Madrid se enfrenta mañana al Albacete Álvaro Arbeloa Foto: EFE

"Creo que debemos pasar página de lo que ha pasado, aprender y seguir el camino del Real Madrid y no olvidar que mañana hay un Barcelona-Real Madrid", aseguró.

Arbeloa se declaró "responsable de todo lo que pasa en el Real Madrid" y lamentó especialmente que el incidente saliera del vestuario.

"Que se filtren cosas que pasan en el vestuario me parece una traición al Real Madrid, una absoluta deslealtad por este escudo y es algo que me entristece mucho", lamentó el técnico merengue.

Arbeloa no quiso precisar, no obstante, si tenía alguna sospecha sobre de donde podría haber partido la información. "No trabajo en la CIA ni nada por el estilo y en el vestuario de Real Madrid no estoy acusando a los jugadores ni a nadie porque no puedo hacerlo", añadió, recordando que mucha gente trabaja en torno al equipo blanco.

Pese a todo lo ocurrido y la mala temporada, Arbeloa aseguró que ve "un vestuario sano" y "preparado para volver a ganar".

FUENTE: AFP