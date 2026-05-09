Gastón Reyno con Referí: la emoción por su primera pelea en Montevideo, el show que habrá en el Antel Arena y el pedido de apoyo a sus fans uruguayos; "¡Los necesito!"

Su primer y esperado combate en Montevideo será el 25 de julio, pero Gastón Reyno ya está viviendo con mucha emoción la previa de un momento que soñó por muchos años y que se cristalizará en el Antel Arena, en una velada que lo tendrá encabezando la pelea estelar en su país y ante su gente.

Así lo manifestó este jueves, cuando se hizo el lanzamiento de la velada de Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) , la principal modalidad mundial de boxeo a puño limpio, su nueva disciplina y cuya liga desembarcará por primera vez en Uruguay.

De local, con un equipo deportivo celeste, el Tonga hizo una presentación que tuvo una nutrida presencia de medios, sumado al intenso raíd mediático que tuvo en los días previos, lo que llamó la atención al competir en un deporte que no es masivo en el país, pero que confirma que es uno de los atletas uruguayos más populares y queridos. En total dio unas 30 notas.

El encuentro de Gastón Tonga Reyno con el presidente Yamandú Orsi y la invitación para que esté en su próxima pelea en el Antel Arena

Gastón "Tonga" Reyno, luchador Joaquín Ormando

Luego de saludar a los presentes, y hacer más notas en vivo para la TV, el luchador brindó una conferencia de prensa, realizó una corta, intensa y divertida sesión de entrenamiento a modo de exhibición, donde asustó a todos al simular que tenía un dolor en el hombro, y para finalizar dio más entrevistas ya dentro del Antel Arena, con su imagen de la pelea en las pantallas gigantes, algo que emocionó a él y a sus padres.

Este luchador de 39 años fue campeón del mundo en taekwondo en 2010, disciplina en la que comenzó de niño, a los 7. Luego, incursionó en las artes marciales mixtas (MMA), se estrenó en Bellator en 2015 y se instaló en Estados Unidos, donde reside actualmente en Miami. Y en 2023 se pasó al Bare Knuckle, la modalidad con la que llegará a Uruguay, con tres peleas invictos, y en la que cree que puede llegar a ser campeón mundial.

Además, recientemente formó su familia, con su pareja Sofía, y Carmelo, el pequeño bebé que recién cumplió su primer añito. Y se destaca como comentarista de combate de ESPN, con un estilo particular para explicar y entretener a los televidentes.

Gastón "Tonga" Reyno, luchador Joaquín Ormando

La entrevista de Gastón Reyno con Referi:

¿Cómo estás viviendo la confirmación de tu primera pelea en Montevideo y cómo te imaginas ese día?

“Lo soñé tantas veces que yo creo que ya lo viví de alguna manera. Es como si fuera un déjà vu. Yo me imaginé todo. Me imaginé muriéndome de arriba del ring, resucitando, ganando por nocaut, cualquier cosa me imaginé. Pero si lo soñé tanto que es como si fuera un déjà vu. Igual, de todas formas, no me imaginé que iba a ser tanto el cariño de la gente y el apoyo. Tenía la gran duda porque no es un país con cultura de deporte de combate. Y la gente, gracias a Dios, está acompañando".

¿Cuando venías a Montevideo y pasabas por el Antel Arena, qué sentías?

"La primera vez que vine adentro deL AnteL Arena fue para ver el Circo de Soleil. Y yo no estaba viendo el circo, yo estaba viendo una pelea. Yo me imaginaba un ring ahí en el medio del estadio. Y lo que más me chocó, así como emoción, fue cuando vine a ver la despedida de Esteban Batista. Fue muy emocionante. Fue justo un partido Uruguay - Estados Unidos. Vine a ver Uruguay -Estados Unidos y Uruguay -México. Y cantaron el himno, y veía la bandera, y decía 'Algún día, algún día se va a hacer'. Y acá está. Por supuesto, cada vez que pasaba por la puerta o venía a correr por acá a la vuelta, a propósito para buscarlo como motivación, me emocionaba mucho, pero sobre todo las veces que vine acá adentro, me contagió esa energía".

Gastón "Tonga" Reyno, Sergio Rodríguez Joaquín Ormando

¿Con qué se va a encontrar la gente ese día, con todo el show que se viene de Estados Unidos para acá?

“Es espectacular. A mí me pasó como comentarista, que comenté literal mil peleas en vivo, y la primera vez que tuve que comentar Bare Knuckle me llamó muchísimo la atención. Era mucha acción, muy rápido, un nocaut atrás del otro. Se me pasó rápido el evento. A mí me gusta comentar, pero a veces un evento de seis horas que se te pasa un poco lento. Te da hambre, te dan ganas de ir al baño. El evento de Bare Knuckle, el primero que comenté, se me pasó volando. ¿Qué es esto? Y veía también la fiebre de mis amigos. Yo me doy cuenta la tensión del evento según la cantidad de amigos que me piden entradas. Y había un montón de amigos que me estaban pidiendo entradas. Yo decía, ¿esto cómo es? Miraba la primera fila, estaba Pit Bull, estaba Daddy Yankee… Y me empecé a interiorizar y me di cuenta que era el deporte de contacto con mayor crecimiento a nivel mundial. Y que venga el 25 de julio va a ser una locura. El que vaya se va a enamorar. Ya pasó con muchos uruguayos que me fueron a ver el año pasado pelear en la guitarra del Hard Rock (Miami) y aunque yo no peleé en el último evento de Hard Rock, ellos fueron igual, porque se engancharon. Y creo que lo mismo va a pasar acá. La gente que venga el 25 de julio se va a enganchar con el evento".

Sos comentarista de ESPN, un divulgador de tu deporte. Para la gente que no conoce bien qué es el Bare Knuckle, ¿qué le podés explicar para que tenga en claro qué se trata tu nueva disciplina?

"Es el boxeo a puño limpio, pero hay algunos cambios en las reglas. Para empezar, no son rounds de tres minutos, son de dos. Entonces, te obliga a ir con intensidad desde el principio. No hay guantes. El nudillo está libre. Entonces, los golpes tienen mucho más impacto. Hay más caídas, hay más knockouts, hay más cortes, hay más sangre. Muchísima más acción. Es como el boxeo potenciado".

Gastón "Tonga" Reyno, luchador Joaquín Ormando

Empecemos a visualizar lo que va a ser el 25 de julio. ¿Tenés pensado con qué canción vas a salir? Hay un cantante acá en la vuelta que quizás esté…

"Mirá, sí, más o menos, sí, pero quiero que sea sorpresa, quiero que sea sorpresa".

¿Y el himno? ¿Cómo te lo imaginás acá con tu gente y de local?

"Me lo imaginé mil veces, amigo. Cantado por el Zurdo Bessio, cantado por mí, cantado por la Catalina, todo me imaginé, todo lo habido y por haber con el himno… Está Nico de The la Planta ahí, yo lo escucho, yo entreno con ‘Uruguayo hasta las venas’, imaginate... Me imaginé todo. Va a ser una fiesta, pero no quiero dar ninguna sorpresa, vamos a ver cómo se da todo, y ojalá la gente disfrute mucho, porque va a ser una noche de Uruguay. Donde yo siempre fui a pelear y era el último. Escuchaba el himno americano, como mucho el himno mexicano, el canadiense, pero ahora me toca a mí”.

Pasamos a tu vida personal. Se formó la familia, fuiste padre. En la Fórmula 1 dicen que cuando un piloto es padre, frena un poquito antes. ¿A vos en tu deporte eso te puede cambiar, tener otra percepción a la hora de salir a pelear?

"Con mi hijo, con dos meses, me tocó pelear contra un tipo de 12 kilos más que yo y lo terminé sacando en el tercer round. A mí me motiva. La única diferencia es que ahora me cuido bastante más. Antes, a esta altura de la pelea no estaba haciendo dieta. Me iba de acá y me comía un asado. Ahora, de verdad, me estoy cuidando muchísimo. Sé que tengo que ir con mi mejor versión ahí arriba porque el boxeo puño limpio no es joda. No la puedo talentear ahí arriba. Tengo que ir a pelear de verdad".

Gastón "Tonga" Reyno, luchador Joaquín Ormando

Y el tema de la edad en tu carrera, ya con 39, ¿hay Tonga para rato? Dijiste también que querías y podías ser campeón en este deporte.

"¿Sabés por qué lo digo? Justamente porque el campeón del mundo de peso pesado, Andrei Arlovski, de Bare Knuckle, tiene 48 años. Al ser rounds más cortos, cortes más superficiales, mucha intensidad, yo siento que puedo pelear 5 o 6 años más, de verdad. Va a depender más de mi esposa, Sophie, porque ella tiene que aguantar muchísimo. O sea, ella es mi gran equipo. Para que yo vaya al gimnasio, ellas tienen que hacer cargo de muchas cosas. Va a depender mucho más de ella, que de lo que decía yo. Porque si es por mí, peleo hasta las 60".

¿Qué invitación les hacés a los uruguayos para el día de la pelea?

"Quiero que me acompañen el 25 de julio, pero yo estoy seguro que toda la semana va a estar bueno. Porque hay una conferencia de prensa, hay un pesaje, que yo me pongo frente a frente con el gringo. ¡Y ahí los necesito! Tienen que estar gritando. El pesaje de julio, vos no sabés lo que fue. Habían tambores, había uruguayo gritando. El tipo le temblaba la rodilla. Yo quiero lo mismo. Sana competencia, pero competencia, en fin. Hacer sentir el rigor del local”.

Gastón Reyno peleará en Uruguay Gastón Reyno peleará en Uruguay

Así será la llegada de Bare Knuckle a Uruguay con tonga Reyno

“La NBA del boxeo de puño limpio”

El evento de Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) llegará a Uruguay en su primera vez en Sudamérica, lo que fue especialmente destacado por Gastón Reyno, quien señaló que “va a ser una fiesta para toda la familia”. La jornada contará con 12 peleas, entre los que habrá muchos luchadores de la región para lo que se hará un casting para su selección.

“BKFC es la liga más importante de boxeo a puño limpio del mundo. No es solamente que va a ser una pelea en el Antel Arena. Viene la NBA del boxeo a puño limpio acá. Es el primer país de Sudamérica. Le ganamos a Brasil, que tiene cultura de deporte de combate, a Argentina, a Chile. El centro de atención ese 25 de julio va a ser nuestro país”, agregó Tonga, quien ya invitó al presidente Yamandú Orsi. “Desde el presidente hasta el último de los uruguayos, quiero que vengan y disfruten; les prometo que les va a encanta”.

Las entradas saldrán próximamente a la venta.

Gastón "Tonga" Reyno, luchador Joaquín Ormando

El rival a confirmar y que no hable español

Por el momento no está confirmado quién será el rival del uruguayo. “A mí me encantaría que fuera alguien que no hable español. No tengo nada contra los americanos, pero si me metan en un marine gigante, me encanta. Si me metan en un japonés, un ruso, lo que sea, pero que no hable español, así tengo a los latinos de mi lado”, señaló.

Su ídolo actual: Edinson Cavani

Tonga Reyno recordó que cuando era niño su ídolo era Jean Claude Van Damme, pero “Hoy es Edinson Cavani”. “Es mi religión el Edy. Por su humildad, por su sencillez, además de su grandeza, por ser terco, por ir siempre para adelante, por caer y levantarse. Entonces, él es mi superhéroe favorito. Si tengo que entrar con la foto de alguien, entro con la de él”.

Cómo se preparará para su mejor versión

“Lo que se puede esperar es mi mejor versión”, dijo sobre cómo llegará al 25 de julio. “De verdad que, también cuando soñé esto, yo soñaba, no sé por qué, con hacer un campo de entrenamiento en el parque de vacaciones de UTE. Yo dije, voy a hacerme el Rocky y el guapo. Pero en lugar de la montaña, en Rusia, voy a estar en Minas, Lavalleja, corriendo por el cerro Arequita. Pero me di cuenta que si me quedo acá, no voy a llegar a mi mejor versión porque tengo distracciones. Mi papá hace un asado que es increíble. Cuando voy a la casa de mis amigos, también me dan de comer. No sigo la dieta, no sigo el entrenamiento. Así que me voy al exterior para entrenar con amigos uruguayos, argentinos, brasileros. Acompaño a Uruguay en el Mundial y vengo hecho un monje shaolín. Van a encontrar de verdad mi mejor versión”.

Gastón "Tonga" Reyno, luchador Joaquín Ormando

“Acá puedo ser campeón del mundo”

Gastón Reyno cree que en Bare Knuckle puede llegar a ser campeón, al ser un deporte al que se adaptó de mejor forma. “Yo realmente siento que acá puedo ser campeón”, señaló. “Aguanto vueltas. Tengo aquellos bien puesto. Y eso me da una ventaja terrible en boxeo a puño limpios. Y yo sigo aprendiendo, porque soy un cinturón blanco. Tengo tres peleas nada más. Y yo sigo aprendiendo, soy inteligente en lo técnico, en lo táctico, siento que puedo ser campeón del mundo. Por primera vez, yo creo que estoy en un deporte que está hecho para mí. Ahora me queda ganar. Yo tengo un buen rival y gano acá ante mi gente, una pelea estelar en Uruguay. Yo creo que se puede dar en el futuro algo así”.

Ser comentarista de TV y el Bare Knuckle

“Yo soy un apasionado de los deportes de combate. Cuando me toca trabajar de comentarista, mi meta es que no cambien de canal. Entonces trato de instaurar esa pasión. Acá van a venir y van a ver un evento que no se van a olvidar. De verdad que existe una acción de punta a punta, son rounds de dos minutos, arrancás en el medio, hay muchísimos nocauts, hay muchísimas caídas. Yo estoy seguro que muchos se van a enamorar porque ya lo viví en Miami. Muchos uruguayos que no tenían ni idea de deporte de combate, pero ahora que los uruguayos nos apoyamos entre todos, se arrimaron y me fueron a ver. El último evento que hicieron en Miami yo no peleé y estaba lleno de uruguayos. Se enamoraron de verdad y me parece que va a pasar eso acá”.