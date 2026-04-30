Gastón Tonga Reyno peleará en Uruguay: "Voy a cumplir el sueño", dijo el luchador tras confirmarse su combate; mirá cuándo y dónde será

El luchador uruguayo Gastón “Tonga” Reyno confirmó que peleará próximamente en Uruguay y cumplirá su ansiado deseo de tener un combate profesional en su país y ante su gente.

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Así lo anunció este jueves en sus redes sociales, donde anunció la velada, luego de que en las últimas semanas hubieran versiones sobre la posible pelea que finalmente se hará realidad.

“Voy a cumplir el sueño de pelear ante mi gente, cuento con su apoyo”, señaló el Tonga

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¿Cuándo y dónde peleará Gastón Reyno en Uruguay?

La pelea será el próximo sábado 25 de julio.

Y el lugar elegido será el Antel Arena de Montevideo.

Gastón Reyno peleará en Uruguay Gastón Reyno peleará en Uruguay

El combate será en el marco del Bare Knuckle Fighting Championsihp (BKFC), la modalidad de combate sin guantes en la que ha incursionado Tonga Reyno en los últimos años.

La fecha en Montevideo ya aparece en la web de BKFC, aunque aún resta confirmar cómo se conformará la grilla de peleas.