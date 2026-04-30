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Gastón Tonga Reyno peleará en Uruguay: "Voy a cumplir el sueño", dijo el luchador tras confirmarse su combate; mirá cuándo y dónde será

“Voy a cumplir el sueño de pelear ante mi gente, cuento con su apoyo”, señaló Tonga Reyno

30 de abril de 2026 10:35 hs

Gastón Reyno peleará en Uruguay

El luchador uruguayo Gastón “Tonga” Reyno confirmó que peleará próximamente en Uruguay y cumplirá su ansiado deseo de tener un combate profesional en su país y ante su gente.

Así lo anunció este jueves en sus redes sociales, donde anunció la velada, luego de que en las últimas semanas hubieran versiones sobre la posible pelea que finalmente se hará realidad.

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Gastón Reyno y la bandera uruguaya
Gastón Reyno y la bandera uruguaya

“Voy a cumplir el sueño de pelear ante mi gente, cuento con su apoyo”, señaló el Tonga

La confesión de Tonga Reyno tras ganar por nocaut técnico su segundo combate en boxeo sin guantes: "Traté de pegarle fuerte con bronca"

¿Cuándo y dónde peleará Gastón Reyno en Uruguay?

La pelea será el próximo sábado 25 de julio.

Y el lugar elegido será el Antel Arena de Montevideo.

Gastón Reyno peleará en Uruguay
Gastón Reyno peleará en Uruguay

Gastón Reyno peleará en Uruguay

El combate será en el marco del Bare Knuckle Fighting Championsihp (BKFC), la modalidad de combate sin guantes en la que ha incursionado Tonga Reyno en los últimos años.

La fecha en Montevideo ya aparece en la web de BKFC, aunque aún resta confirmar cómo se conformará la grilla de peleas.

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