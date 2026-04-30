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Así quedó la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores tras la derrota de Nacional ante Universitario

Los tricolores comenzaron mejor, pero al quedarse con 10, sufrieron gran parte del partido

30 de abril de 2026 0:57 hs
Maximiliano Gómez reacciona tras errar un gol imposible para Nacional ante Universitario por Copa Libertadores

Maximiliano Gómez reacciona tras errar un gol imposible para Nacional ante Universitario por Copa Libertadores

FOTO: AFP

Nacional perdió 4-2 ante Universitario de Lima este miércoles a la noche por el Grupo B de la Copa Libertadores de América, el mismo por el que un día antes, Deportes Tolima goleó 3-0 a Coquimbo Unido.

Los tricolores comenzaron mejor y de entrada ya ganaban 1-0 con un gol de penal de Maximiliano Gómez.

El partido de Lima

Pero luego se quedaron con un hombre de menos por expulsión de Lucas Rodríguez.

Fara logró empatar sobre el final del primer período tras una mala salida de Luis Mejía.

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Al inicio del complemento, llegó un baldazo de agua fría tras el gol de los locales para el 2-1 a cargo de Valera.

Pero el ingreso de Maximiliano Silvera sirvió para que este aprovechara un gran cabezazo de Maximiliano Gómez y tras el rebote del arquero Vargas, concretara el empate.

No obstante, a falta de 10 minutos para el final, tras gran jugada de Andy Polo, Leandro Alzugaray anotó de cabeza el tercero para los peruanos.

Y cuando se terminaba el encuentro, Carabalí puso el 4-2.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores:

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