Así quedó la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores tras la derrota de Nacional ante Universitario

Nacional perdió 4-2 ante Universitario de Lima este miércoles a la noche por el Grupo B de la Copa Libertadores de América, el mismo por el que un día antes, Deportes Tolima goleó 3-0 a Coquimbo Unido.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Los tricolores comenzaron mejor y de entrada ya ganaban 1-0 con un gol de penal de Maximiliano Gómez.

Pero luego se quedaron con un hombre de menos por expulsión de Lucas Rodríguez.

Fara logró empatar sobre el final del primer período tras una mala salida de Luis Mejía.

Alerta y preocupación en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa a un mes y medio del Mundial 2026: se fracturó la clavícula Giorgian De Arrascaeta por Copa Libertadores; mirá el video

Universitario 4-2 Nacional: el tricolor sufrió gran parte del partido con 10 hombres y perdió bien por Copa Libertadores

Al inicio del complemento, llegó un baldazo de agua fría tras el gol de los locales para el 2-1 a cargo de Valera.

Pero el ingreso de Maximiliano Silvera sirvió para que este aprovechara un gran cabezazo de Maximiliano Gómez y tras el rebote del arquero Vargas, concretara el empate.

No obstante, a falta de 10 minutos para el final, tras gran jugada de Andy Polo, Leandro Alzugaray anotó de cabeza el tercero para los peruanos.

Y cuando se terminaba el encuentro, Carabalí puso el 4-2.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores: