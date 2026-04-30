Jorge Bava quedó muy molesto con la "dualidad de criterio" del árbitro y dijo que hay "que corregir", el hecho de jugar con 10 por la roja a Lucas Rodríguez en la derrota de Nacional por Copa Libertadores

El técnico de Nacional , Jorge Bava, habló en conferencia de prensa luego de lo que fue la derrota por 4-2 ante Universitario por el grupo de la Copa Libertadores, en Lima.

Los tricolores comenzaron mejor, pero al quedarse con 10 por expulsión de Lucas Rodríguez, complicaron mucho lo que podían hacer en el encuentro y fueron superados por un rival que mereció la victoria.

Jorge Bava dijo en la conferencia de prensa posterior a la derrota que se quedó "con tristeza por el resultado, ya que no fue lo que vinimos a buscar, pero hubo de todo. La expulsión nos hizo cambiar lo que teníamos pensado y ellos aprovecharon los espacios para poder llegar".

Y entonces habló del árbitro paraguayo, quien debió expulsar a Fara de Universitario, previo a la expulsión de Lucas Rodríguez en el primer tiempo.

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"Vi dualidad de criterios de los árbitros en varias jugadas, aunque eso no va en desmedro de lo que hizo Universitario, y más allá de ello, el equipo lo fue a buscar y lamentablemente no se nos dio. Una victoria nos dejaba muy bien posicionados y ahora estamos todos iguales. Vamos a tener que corregir para ir por la clasificación", explicó.

Sostuvo sentirse "100% representado por el equipo, no solo por ir contra la adversidad, sino por el juego con 11 y luego con 10 hombres. Fue un partido que tuvo un quiebre que se vio desvirtuado tras esa expulsión".

Sobre la salida de Baltasar Barcia indicó: "Venía haciendo un desgaste con un hombre de menos, es ideal para las transiciones, pero estaba un poco cansado y por eso fue la variante. Teníamos que refrescar el medio y siempre pensando en el arco rival".

"Quedé muy conforme con el hecho de que los jugadores supieran jugar con inferioridad numérica, se animaron a jugar y eso habla del carácter de cada uno del plantel. Tendremos que ir a recuperar puntos en Tolima con una estrategia diferente, pero siempre pensando en ganar el partido porque son puntos importantes".

El hecho de que Nacional jugó dos partidos con un hombre de menos últimamente, dijo que "en el fútbol de hoy en día es vital. Y más en el partido este de Lima, cuando no teníamos que defendernos, sino que debíamos ir a buscar, entonces los riesgos fueron mucho más. Son cosas que tenemos que arreglar. Muchas ventajas que se dieron así y que tenemos que corregir".

"La Copa Libertadores tiene esa magia inigualable. Es un torneo de mucho prestigio, historia y pasión. El grupo es muy parejo en el que hay tres campeones de cada país y Tolima que es finalista de una liga que me consta, muy competitiva", finalizó.