El importante cambio que implementó Conmebol para definir el grupo de Copa Libertadores si, como sucede ahora con Nacional, hay clubes igualados en puntos

Nacional perdió 4-2 contra Universitario de Lima este jueves ya de madrugada en Uruguay, por la tercera fecha de la Copa Libertadores de América.

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Los albos no pudieron con su rival, sobre todo, tras quedar con un hombre de menos por la expulsión de Lucas Rodríguez a los 35 minutos, y perdieron bien, más allá de que el árbitro debió expulsar a Fara de los peruanos, previo a la roja al uruguayo.

De esta manera, y con la goleada de Deportes Tolima por 3-0 sobre Coquimbo Unido, la tabla de posiciones quedó con los cuatro igualados en el mismo puesto cuando falta la mitad de la competencia del grupo.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) realizó un cambio importante en la definición de la fase de grupos para la Copa Libertadores de América y también para la Copa Sudamericana en esta temporada 2026.

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El mismo cambia respecto a todos estos últimos años, para clasificar a octavos de final.

Ahora las posiciones no se definirán por diferencia de goles en primera instancia, sino por los resultados registrados entre los dos clubes que pelean esa posición.

De esa manera, los triunfos contra cualquiera de estos rivales, o las derrotas, juegan un papel fundamental para la clasificación a la siguiente fase, en caso de igualdad en puntos.

Así dice el nuevo reglamento: "Criterios de desempate - Fase de Grupos"

"En caso de igualdad de puntos para cualquier puesto durante la FASE DE GRUPOS, se utilizaránlos siguientes criterios de desempate, en el siguiente orden:

→ 1° criterio: Para definir la posición entre equipos que empaten, se considerarán exclusivamente los partidos disputados entre ellos durante la Fase de Grupos, aplicándose los siguientes parámetros, en orden de prelación, a favor del equipo que obtenga:

i. Mayor numero de puntos obtenidos en los partidos de la Fase de Grupos entre los equipos en cuestión;

ii. Mayor diferencia de goles en los partidos de la Fase de Grupos entre los equipos en cuestión. La diferencia de goles se obtiene restando de los goles marcados, los goles recibidos;

iii. Mayor cantidad de goles a favor en los partidos de la Fase de Grupos entre los equipos en cuestión.

→ 2° criterio: Mayor diferencia de goles en la totalidad de los partidos de la Fase de Grupos que integran los equipos que empaten la posición

→ 3° criterio: Mayor cantidad de goles a favor en la totalidad de los partidos de la Fase de Grupos que integran los equipos que empaten la posición

→ 4° criterio: Menor número de tarjetas rojas

→ 5° criterio: Menor número de tarjetas amarillas

→6° criterio: Sorteo

NOTA: Una vez aplicado un criterio, no se regresara a los anteriores, independientemente de que nuevos empates se produzcan.