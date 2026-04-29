A lo Palermo: Carlos Vinícius de Gremio, erró tres penales en el mismo partido por el grupo de Montevideo City Torque en Copa Sudamericana; mirá el video

El arquero Sebastián Pérez tuvo una de esas noches mágicas e insólitas de la Copa Sudamericana transformándose en el héroe de Palestino en el partido ante Gremio de Brasil por el grupo de Montevideo City Torque y tapándole tres penales en la misma jugada a Carlos Vinícius.

El golero chileno se lució en tres oportunidades consecutivas, luego de que el árbitro sancionara el primer penal en contra a los 12 minutos.

No obstante ello, el VAR estimó que el meta se adelantó, por lo que debió repetirse la acción que ya había sido contenida por Pérez.

Para el segundo penal, se hizo cargo el mismo ejecutante, Carlos Vinícius, quien esta vez le cambió el palo de su disparo, pero Zanahoria, como lo apodan, se estiró y, con ayuda del palo, logró evitar la conquista en el Estadio Municipal de La Cisterna.

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Para colmo, cuando ya se iba a sancionar un córner, nuevamente el juez y la asistencia estimaron un adelantamiento del arquero chileno, por lo que se produjo una tercera ejecución.

Carlos Vinícius decidió arriesgar y, en un insólita situación, el atacante de Gremio volvió a errar con un remate al cuerpo del golero y casi cayéndose, concretándose así una de las acciones más increíbles de la Copa Sudamericana 2026.

Algo similar pero no igual, había ocurrido en la Copa América de Paraguay en 1999, cuando el delantero Martín Palermo de la selección argentina, marró tres penales, pero no en el mismo momento, contra Colombia en la ciudad de Luque.