Montevideo City Torque enfrenta este miércoles desde la hora 19 a Deportivo Riestra de Argentina en un encuentro muy importante que se disputa en Buenos Aires, intentando sacar un buen resultado para seguir como líder de su grupo en la Copa Sudamericana.
Deportivo Riestra vs Montevideo City Torque EN VIVO: ya juegan el segundo tiempo un encuentro de ida y vuelta en la Copa Sudamericana; mirá los goles
Seguí EN VIVO el encuentro de Montevideo City Torque en Buenos Aires para continuar en la punta de la tabla por la Copa Sudamericana