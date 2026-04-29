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Deportivo Riestra vs Montevideo City Torque EN VIVO: ya juegan el segundo tiempo un encuentro de ida y vuelta en la Copa Sudamericana; mirá los goles

Seguí EN VIVO el encuentro de Montevideo City Torque en Buenos Aires para continuar en la punta de la tabla por la Copa Sudamericana

29 de abril 2026 - 20:20hs
Facundo Silvera celebra su gol para Montevideo City Torque ante Deportivo Riestra por Copa Sudamericana

Facundo Silvera celebra su gol para Montevideo City Torque ante Deportivo Riestra por Copa Sudamericana

FOTO: FocoUy

EN VIVO

Montevideo City Torque enfrenta este miércoles desde la hora 19 a Deportivo Riestra de Argentina en un encuentro muy importante que se disputa en Buenos Aires, intentando sacar un buen resultado para seguir como líder de su grupo en la Copa Sudamericana.

Sobre los 18 minutos llegó un golazo de tiro libre de Facundo Silvera para los uruguayos.

Aquí se puede ver ese gol:

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Juan Randazzo empató para el local a los 25 minutos.

Aquí se puede ver el gol:

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El propio Randazzo puso el 2-1 para el local tras un error defensivo de Montevideo City Torque, a los 39'.

Aquí se puede ver el gol:

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Seguí aquí los detalles del partido:

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