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La razón por la que Eduardo Darias no viajó con Peñarol para jugar ante Corinthians por la Copa Libertadores

El volante aurinegro, por decisión de Diego Aguirre, se quedó trabajando en Montevideo

29 de abril de 2026 19:04 hs
Eduardo Darias de Peñarol&nbsp;

Eduardo Darias de Peñarol 

FOTO: DANTE FERNÁNDEZ / FOCOUY

Peñarol viajó pasado el mediodía de este miércoles hacia San Pablo, en donde ya se encuentra, para jugar este jueves desde la hora 21 ante Corinthians por la tercera fecha de su grupo por la Copa Libertadores de América. Finalmente, Eduardo Darias no fue con el plantel debido a una determinación de Diego Aguirre.

El equipo carbonero se juega un compromiso muy importante debido al mal comienzo en el máximo torneo continental de clubes.

Cabe recordar que, tras un buen inicio ante Independiente Santa Fe, cosechando un 1-1 de visita en Bogotá, los dirigidos por Diego Aguirre perdieron como locales 2-1 contra Platense en el Estadio Campeón del Siglo.

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De la delegación tomaron parte Luis Angulo y Matías Arezo, quienes no están 100% de sus dolencias, como así también, Lucas Ferreira.

Sin embargo, con Eduardo Darias, Diego Aguirre tomó otra resolución y lo dejó entrenando en Montevideo con parte del plantel.

Según informó una fuente del club aurinegro a Referí, el DT carbonero quiere al volante sí o sí para el partido del jueves 7 de mayo en Buenos Aires contra Platense, por considerarlo a ese compromiso como de gran prioridad.

Darias, al igual que Angulo y Ferreira, si bien no está 100%, ya no presenta dolores y podría haber viajado, pero Aguirre determinó que se quedara pensando en la revancha trascendente contra los argentinos.

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