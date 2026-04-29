Así está la tabla del grupo de Nacional en la Copa Libertadores tras el partido Tolima vs Coquimbo que abrió la tercera fecha

Deportes Tolima colombiano goleó este martes por 3 a 0 al Coquimbo Unido chileno en la tercera jornada del grupo B de la Copa Libertadores , la serie de Nacional , y se metió en la pelea por la clasificación a los octavos de final.

Con el resultado del partido disputado en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué (centro), el equipo colombiano llegó a cuatro puntos y le arrebató el segundo lugar a los chilenos por diferencia de goles, mientras que igualó la línea del líder, Nacional, que enfrentará el miércoles (23:00 horas) en Lima al Universitario , último con una unidad.

Las anotaciones del juego de este martes fueron obra del centrocampista Sebastián Guzmán, de penal; del atacante Luis 'el Chino' Sandoval, y del extremo Jersson González .

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Los anfitriones salieron a buscar la victoria y tuvieron su primera oportunidad de anotar al minuto siete en una jugada por la izquierda del volante Kelvin Flórez, quien mandó un centro que fue rematado por el creativo Juan Pablo 'Tatay' Torres, que mandó el balón por encima de la portería de Diego Sánchez.

Los visitantes respondieron pronto con un remate de media distancia del extremo Alejandro Azócar, atajado sin mayores dificultades por el portero brasileño Neto Volpi.

Tras ese inicio movido, el partido cayó y pese a que mantuvo el dominio del balón, el Tolima tuvo muchas dificultades para crear oportunidades. Coquimbo, por su parte, le hizo llegar muy pocos balones a Benjamín Chandía, Azócar y Nicolás Johansen, sus atacantes.

En el segundo tiempo, los visitantes se tiraron unos metros más hacia adelante y los anfitriones aprovecharon para lanzar balones largos y hacer daño.

Así fue como al minuto 56, el extremo Flórez entró al área y fue derribado por el central Benjamín Gazzolo, por lo que el árbitro brasileño Anderson Daronco pitó penal y al 59 el centrocampista Guzmán mandó el balón al fondo para poner a celebrar a los aficionados que llegaron al estadio Manuel Murillo Toro.

Los locales ampliaron la ventaja al 66 cuando Tatay Torres le filtró un pase a Sandoval, que aprovechó la salida del golero Sánchez para picarle el balón y celebrar a rabiar el 2-0.

Los colombianos sellaron su victoria al 78 cuando el extremo González aprovechó que el lateral Juan Cornejo no pudo controlar bien un pase largo rival, recuperó el balón y venció la resistencia del guardameta visitante para completar el 3-0 definitivo.

Tolima recibirá a Nacional

En la próxima jornada, el Tolima recibirá el miércoles 6 de mayo al Nacional, mientras que el Coquimbo será anfitrión del Universitario un día después.

Ficha técnica:

Tolima: Neto Volpi; Edwar López (m.70, Cristian Trujillo), Jan Carlos Angulo (m.75, Shean Barbosa), Anderson Angulo, Christian Arrieta; Brayan Rovira (m.70, Yordan Osorio), Sebastián Guzmán, Sebastián Guzmán, Juan Pablo Torres, Kelvin Flórez (m.79, Ever Valencia); Luis Sandoval y Adrián Parra (m.70, Jersson González). Entrenador: Lucas González.

Neto Volpi; Edwar López (m.70, Cristian Trujillo), Jan Carlos Angulo (m.75, Shean Barbosa), Anderson Angulo, Christian Arrieta; Brayan Rovira (m.70, Yordan Osorio), Sebastián Guzmán, Sebastián Guzmán, Juan Pablo Torres, Kelvin Flórez (m.79, Ever Valencia); Luis Sandoval y Adrián Parra (m.70, Jersson González). Entrenador: Lucas González. Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo (m.79, Dylan Glaby), Sebastián Galani, Cristian Zavala, Benjamín Chandía (m.56, Guido Vadalá), Alejandro Azócar (m.67, Luis Riveros), y Nicolás Johansen (m.67, Lucas Pratto). Entrenador: Hernán Caputo.

Goles: 1-0, m.59: Sebastián Guzmán, de penal. 2-0, m.66; Luis Sandoval. 3-0, m.78: Jersson González.

Árbitro: el brasileño Anderson Daronco. Amonestó a Cristian Zavala, Cristian Arrieta, Manuel Fernández y Guido Vadalá. Incidencias: partido de la tercera jornada del Grupo B de la Copa Libertadores disputado en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué.

EFE