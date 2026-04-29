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Mamá y papá futbolistas: Antonella Ferradans y Mateo Torres, ambos jugadores de fútbol, anunciaron que serán padres por primera vez

La pareja de futbolistas uruguayos anunció que serán padres por primera vez

29 de abril de 2026 10:08 hs
Antonella Ferradans y Mateo Torres

Antonella Ferradans y Mateo Torres

Los futbolistas uruguayos Antonella Ferradans y Mateo Torres, en pareja desde hace varios años, anunciaron en las últimas horas que serán padres por primera vez, según lo indicaron en sus redes sociales.

“Empezamos siendo dos, con una historia que fuimos construyendo día a día… Y hoy ese amor se transforma en algo aún más grande. Un pedacito de nosotros viene en camino, y no podemos ser más felices. Mamá y Papá te esperan para darte amor bebé”, señaló la jugadora en sus Instagram.

Antonella Ferradans y Mateo Torres
Antonella Ferradans y Mateo Torres

Antonella Ferradans y Mateo Torres

Además, compartieron fotos juntos y con la ecografía del nuevo integrante de la familia.

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Antonella Ferradans, de 24 años, comenzó su carrera en las formativas del fútbol femenino de Nacional, luego pasó a Progreso, regresó a los tricolores en 2020 para jugar por tres años.

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Antonella Ferradans, Nacional
Antonella Ferradans, Nacional

Luego, en 2023, comenzó su ciclo internacional con una temporada en PAOK de Grecia, y en 2024 pasó al fútbol argentino para jugar en Ferro Carril Oeste, club en el que está actualmente.

Además, fue habitual en la selección uruguaya desde las juveniles. Disputó el Mundial sub 17 que se jugó en Uruguay en 2018, en 2019 debutó en la mayor y en 2020 jugó el Sudamericano sub 20.

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Antonella Ferradans
Antonella Ferradans

Por su parte, Mateo Torres, también de 24 años, es actualmente jugador de Sportivo Bella Italia de la Tercera división.

El volante comenzó su carrera en las juveniles de Danubio, luego pasó a Boston River, Iraklis y Kampaniakos de Grecia, donde coincidió con Antonella, hasta volver a Uruguay en 2025 y jugar el primer semestre en Bella Italia, el segundo en Central Español con el ascenso a Primera, hasta regresar nuevamente al equipo azul en esta temporada.

Antonella Ferradans y Mateo Torres
Antonella Ferradans y Mateo Torres

Antonella Ferradans y Mateo Torres

La pareja, que lleva 9 años de relación, se apronta para agrandar la familia.

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