Gobierno estima que 30% de los trabajadores podría jubilarse a los 60 años con condiciones similares a las previas de la reforma previsional

El gobierno prevé que alrededor del 30% de los trabajadores , principalmente los de menores ingresos, podría acceder a una jubilación anticipada a los 60 años en condiciones similares a las vigentes antes de la reforma previsional de 2023.

Así lo afirmó el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim , quien explicó este miércoles en Arriba Gente (Canal 10) que la propuesta surge del Diálogo Social y que “ está diseñada de tal manera que no tiene impactos fiscales ni en el corto ni en el mediano ni en el largo plazo ”.

Arim sostuvo que “ la edad normal de retiro va a ser 65 años ”, aunque la posibilidad de jubilarse a los 60 “va a estar abierta para todos ”.

"Los cambian como fichas de un dominó": blancos cuestionan renuncia de Olesker a ASSE para asumir la subsecretaría de Industria

Sin embargo, aclaró que no todos los trabajadores se verían beneficiados por esa opción. Quienes tendrían mejores condiciones para retirarse antes serían los de menores ingresos.

“Los trabajadores que reciben el pilar solidario”, explicó, “van a ser una tercer parte, está en el entorno a eso, hay que afinarlo, van a tener la posibilidad de jubilarse en condiciones similares a las previas del 2023. El resto de nosotros podrá hacerlo, pero me autofinancio ese adelanto de la jubilación, no se lo traslado a la sociedad”.

Qué pasa con quienes se jubilen antes

Según detalló el jerarca, los trabajadores de ingresos medios o altos también podrán retirarse a los 60 años, pero con un costo en el monto de la prestación.

En ese sentido, indicó: “Lo que va a recibir en general es una tasa de retorno menor, uno se autofinancia el derecho, la libertad de poder jubilarnos antes de los 65 años. Pero la edad normal va a ser 65 años”.

Recomendaciones no vinculantes

Arim remarcó que las conclusiones del Diálogo Social no implican una decisión ya tomada por el Poder Ejecutivo.

“No está definido que esa sea la reforma a instrumentar o proponer, es la recomendación, y vuelvo a decir, es lo que esperábamos, recomendaciones no vinculantes. El Poder Ejecutivo no está asumiendo ningún diseño y ninguna propuesta en concreto, en ninguna de las áreas, lo que está recibiendo son insumos. Es mandato del Poder Ejecutivo y es responsabilidad del Poder Ejecutivo hacer propuestas en esa materia”.

Asignaciones familiares y vínculo con el Estado

Consultado sobre posibles cambios en las Asignaciones Familiares, Arim advirtió sobre el rol que cumple esa prestación en algunos hogares.

Señaló que en muchos casos la asignación “es el último vínculo” de una familia con el Estado, y que suspenderla podría implicar una desconexión total de esos hogares de los servicios públicos.