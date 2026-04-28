VIDEO: alumna de 15 años ingresó con una pistola de aire comprimido a un liceo en Salto

Autoridades educativas y la Policía de Salto investigan un episodio ocurrido este lunes en el liceo Nº3 , donde una alumna de 15 años fue detectada dentro del centro educativo utilizando una pistola de aire comprimido y efectuando disparos en presencia de otros estudiantes.

Según informó Telemundo (Canal 12), un compañero de clase filmó uno de los momentos en los que la adolescente manipulaba el arma. En las imágenes se observa cómo carga la pistola y dispara en dirección a otro alumno que se encontraba junto al pizarrón , aunque sin proyectiles.

La inspectora departamental de Secundaria, Isabel Delgue , explicó al mismo medio que el hecho ocurrió durante uno de los recreos. “ Las alumnas que se sintieron intimidadas no avisaron a la adscripta, avisaron directamente a sus madres, que fueron las que dieron aviso . Cuando el profesor ingresa al salón, se da cuenta de la presencia de ese objeto extraño, avisa a la adscripta, que levanta el arma e inmediatamente se activa el protocolo”, aseguró.

"Lo imposible que va a ser posible": Gonzalo Moratorio presentó un recurso de amparo ante MSP para acceder a medicamento de alto costo

Homicidio de bebé de un año en Colón: encontraron el auto utilizado en el ataque y la Policía realiza pericias

A su vez, indicó que, tal como se observa en el video, en ningún momento se dio una situación de “pánico” o “desorden” entre los estudiantes. “No es desdramatizar la situación; no es un relato, son los hechos”, dijo. También señaló que cuando llegó al centro el arma ya estaba en manos de la adscripción y se encontraban presentes las madres, la directora, la trabajadora social y la Policía.

“Los alumnos estaban en clase con sus profesores, y así estuvo el clima institucional hasta que llegó el padre, en este caso el referente adulto de la estudiante. Ahí se convocó a la estudiante y se le explicó cómo iba a continuar el procedimiento”, agregó.

Delgue explicó además que se investiga la procedencia del arma y por qué la adolescente la llevó al liceo. “Lo que manifestó el referente adulto es que en su casa no hay armas. La alumna dijo que fue otra persona que se la entregó y que ella tenía que llevarla a otro lugar, más allá de que esa situación sí se dio en el liceo”, señaló.

Asimismo, indicó que el padre de la joven estaba “muy sorprendido” por lo ocurrido y remarcó que este tipo de episodios “rompen con el trabajo que a diario se hace en las instituciones”.

La investigación policial continúa, mientras que a nivel educativo se convocará al Consejo Asesor Pedagógico (CAP) y se prevé la intervención de la Policía Comunitaria y de un equipo multidisciplinario.