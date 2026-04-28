Homicidio de bebé de un año en Colón: encontraron el auto utilizado en el ataque y la Policía realiza pericias

La Policía incautó en la noche de este lunes en Verdisol el vehículo utilizado por los atacantes del homicidio de un bebé de un año en Colón .

Según informó Subrayado (Canal 10), el auto fue sometido a pericias por parte de Policía Científica, que trabajó en la búsqueda de huellas dactilares y otros indicios relevantes para la investigación. El caso es investigado por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, según la información primaria del Ministerio del Interior, el ataque ocurrió sobre las 20:00 del lunes cuando las víctimas circulaban en un Volkswagen Vento rojo por pasaje J y la continuación de Bulevar Aparicio Saravia . Otro vehículo se acercó y sus ocupantes efectuaron múltiples disparos a corta distancia, impactando contra el parabrisas del lado del conductor.

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En el auto viajaban un joven de 21 años y su hijo, de un año y medio . Tras el ataque, de acuerdo al consignado medio, el abuelo del niño condujo el vehículo hasta un supermercado en avenida Garzón, desde donde ambos fueron trasladados a un centro de salud cercano.

Padre e hijo ingresaron a la Médica Uruguaya minutos antes de las 20:00. El niño presentaba heridas de gravedad y falleció sobre las 20:30 a causa de un disparo en la cabeza. El padre, en tanto, sufrió lesiones en el brazo, el hombro y un oído, pero se encuentra estable.

Esta madrugada el ministro del Interior, Carlos Negro, expresó su “profunda indignación” y aseguró que el crimen “no quedará impune”.

“Movilizado por una profunda indignación, que jamás será impotencia, sepan que ninguno de nosotros va a detenerse hasta dar con los responsables del homicidio de un niño de apenas un año”, señaló el jerarca en un mensaje dirigido a la Policía Nacional. En esa línea, afirmó que ya transmitió esa orden “a nuestro equipo de investigadores y a toda la Policía Nacional”.

El ministro agregó que actuarán “sin contemplación para los culpables” y que el trabajo policial continuará “con más firmeza que nunca” para frenar la violencia asociada al crimen organizado.