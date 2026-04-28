Homicidio de bebé de un año en Colón: encontraron el auto utilizado en el ataque y la Policía realiza pericias

La Policía incautó en la noche de este lunes en Verdisol el vehículo utilizado por los atacantes del homicidio de un bebé de un año en Colón.
Según informó Subrayado (Canal 10), el auto fue sometido a pericias por parte de Policía Científica, que trabajó en la búsqueda de huellas dactilares y otros indicios relevantes para la investigación. El caso es investigado por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.
De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, según la información primaria del Ministerio del Interior, el ataque ocurrió sobre las 20:00 del lunes cuando las víctimas circulaban en un Volkswagen Vento rojo por pasaje J y la continuación de Bulevar Aparicio Saravia. Otro vehículo se acercó y sus ocupantes efectuaron múltiples disparos a corta distancia, impactando contra el parabrisas del lado del conductor.
En el auto viajaban un joven de 21 años y su hijo, de un año y medio. Tras el ataque, de acuerdo al consignado medio, el abuelo del niño condujo el vehículo hasta un supermercado en avenida Garzón, desde donde ambos fueron trasladados a un centro de salud cercano.
Padre e hijo ingresaron a la Médica Uruguaya minutos antes de las 20:00. El niño presentaba heridas de gravedad y falleció sobre las 20:30 a causa de un disparo en la cabeza. El padre, en tanto, sufrió lesiones en el brazo, el hombro y un oído, pero se encuentra estable.
Esta madrugada el ministro del Interior, Carlos Negro, expresó su “profunda indignación” y aseguró que el crimen “no quedará impune”.
“Movilizado por una profunda indignación, que jamás será impotencia, sepan que ninguno de nosotros va a detenerse hasta dar con los responsables del homicidio de un niño de apenas un año”, señaló el jerarca en un mensaje dirigido a la Policía Nacional. En esa línea, afirmó que ya transmitió esa orden “a nuestro equipo de investigadores y a toda la Policía Nacional”.
El ministro agregó que actuarán “sin contemplación para los culpables” y que el trabajo policial continuará “con más firmeza que nunca” para frenar la violencia asociada al crimen organizado.