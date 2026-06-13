"Profundo dolor": falleció un político del FA en Salto tras descompensarse mientras brindaba asistencia en un incendio

El político del Frente Amplio ( FA ) e integrante de la Lista 770, Álvaro Da Cunda , murió en las últimas horas tras sufrir una compensación mientras brindaba asistencia en un incendio .

La noticia de su fallecimiento fue informada por su agrupación mediante un sentido mensaje en redes sociales, donde expresaron su "profundo dolor" por el hecho.

" Se va un compañero entrañable , una maravillosa persona y un gran militante social, cuya entrega y compromiso permanecerán como ejemplo en la memoria colectiva", escribieron en Facebook.

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"A sus familiares y amigos, nuestro abrazo fraterno y solidario en este momento de tristeza ", agregaron.

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Desde el Partido Comunista (PCU), mediante su departamental de Salto, se refirieron también al tema y expresaron sus condolencias.

"El PCU, departamental Salto – Democracia Avanzada 1001, envía sus más sentidas condolencias a familiares, compañeras y compañeros de la Lista 770, ante la pérdida del compañero Álvaro Da Cunda, referente de dicha agrupación y del FA", expresaron.

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Da Cunda era exsecretario general de la Junta Departamental de Salto y un referente dentro de su lista. Hasta ahora se desempeñaba como integrante de la Mesa Política de su partido en Salto.

Según informó el medio local Laguardia, el fallecimiento del político de izquierda ocurrió en la tarde de este tras brindar apoyo en un incendio que se desató en una vivienda precaria en la capital departamental.

Fue en ese contexto que en cierto momento sufría una descompensación, siendo trasladado de urgencia al Hospital de Salto, donde falleció poco después.