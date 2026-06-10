Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
nubes
Viernes:
Mín  10°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / GOBIERNO

Orsi inauguró luces en cancha infantil de Lavalleja, pero evitó hablar sobre seguridad y apoyo de senadores del FA tras polémica por su camioneta

"En Montevideo hablaremos de esos temas", dijo el presidente de la República al ser consultado sobre la reunión que mantuvo con la bancada de senadores oficialistas en Suárez y Reyes

10 de junio de 2026 19:07 hs
El presidente Orsi le entregó el Pabellón Nacional a la selección uruguaya. Archivo

El presidente Orsi le entregó el Pabellón Nacional a la selección uruguaya. Archivo

Foto: Diego Lafalche / FocoUy

El presidente Yamandú Orsi inauguró este miércoles en Lavalleja una cancha de fútbol infantil en la localidad José Pedro Varela, en el marco del Plan Nacional de Iluminación de espacios deportivos para niños que lleva adelante UTE.

"Está bien. Hay muchos temas a nivel de gobierno nacional pero hoy queremos disfrutar esto. Esto es una gotita a la seguridad, de espacios seguros. Los otros temas...", dijo el presidente al ser consultado sobre la seguridad.

Más noticias

"Aparecieron elementos que requieren más explicación": Bergara opinó sobre la camioneta de Orsi

Lucía Topolansky sobre polémica por camioneta de Yamandú Orsi: "El presidente es demasiado espontáneo en algunos momentos"

Luego, insistió en su postura (ante una consulta por la reunión con senadores en Suárez y Reyes): "Hoy estamos celebrando esto y quiero disfrutar de esto. No quiero que nada se interponga ni opaque algo que es maravilloso. En Montevideo hablaremos de esos temas".

El presidente, sin embargo, sí respondió a algunas otras consultas relacionadas a la preocupación de arroceros de Lavalleja por la suba de los combustibles.

"Pero hubo una buena noticia. Europa les compra el arroz y eso es buena cosa. Hace un año estuve negociando con la gente de Panamá, para que no bajaran la compra. Hubo una buena noticia, creo que todos la debemos celebrar que es la celebración del trabajo", respondió el mandatario en relación a la noticia de que Uruguay se había quedado con el 63% de la primera cuota para el arroz liberada para exportar a la Unión Europea, en el marco del acuerdo con el Mercosur.

Aunque celebró el logro, Orsi reconoció que hay "temas de costos fijos" en Uruguay, un país que "tiene problemas de competitividad". Por eso, dijo, el gobierno envió una ley al Parlamento que fue presentada este miércoles.

Las más leídas

IRPF 2026: DGI habilitó la consulta para saber si tenés crédito a favor

"Hasta siempre, compañera": murió a los 32 años Tatiana Pérez Gasso, vicepresidenta del Frente Amplio de Florida

Adiós a la vieja televisión: gobierno anunciará el "apagón analógico" después del Mundial

Devolución de IRPF 2026: qué son los formularios 1101 y 1102, quiénes deben completarlos y cómo hacer el trámite

Temas

Yamandú Orsi LAVALLEJA seguridad camioneta

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos