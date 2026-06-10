Orsi inauguró luces en cancha infantil de Lavalleja, pero evitó hablar sobre seguridad y apoyo de senadores del FA tras polémica por su camioneta

El presidente Yamandú Orsi inauguró este miércoles en Lavalleja una cancha de fútbol infantil en la localidad José Pedro Varela , en el marco del Plan Nacional de Iluminación de espacios deportivos para niños que lleva adelante UTE.

Terminada la inauguración, Orsi dio una breve rueda de prensa en la que evitó referirse a algunos temas , como la reciente reunión con senadores del Frente Amplio (FA) para explicar la polémica relacionada a su camioneta Hyundai Santa Fe o la situación de seguridad del país.

" Está bien. Hay muchos temas a nivel de gobierno nacional pero hoy queremos disfrutar esto . Esto es una gotita a la seguridad, de espacios seguros. Los otros temas...", dijo el presidente al ser consultado sobre la seguridad.

Luego, insistió en su postura (ante una consulta por la reunión con senadores en Suárez y Reyes): "Hoy estamos celebrando esto y quiero disfrutar de esto. No quiero que nada se interponga ni opaque algo que es maravilloso. En Montevideo hablaremos de esos temas ".

El presidente, sin embargo, sí respondió a algunas otras consultas relacionadas a la preocupación de arroceros de Lavalleja por la suba de los combustibles.

"Pero hubo una buena noticia. Europa les compra el arroz y eso es buena cosa. Hace un año estuve negociando con la gente de Panamá, para que no bajaran la compra. Hubo una buena noticia, creo que todos la debemos celebrar que es la celebración del trabajo", respondió el mandatario en relación a la noticia de que Uruguay se había quedado con el 63% de la primera cuota para el arroz liberada para exportar a la Unión Europea, en el marco del acuerdo con el Mercosur.

Aunque celebró el logro, Orsi reconoció que hay "temas de costos fijos" en Uruguay, un país que "tiene problemas de competitividad". Por eso, dijo, el gobierno envió una ley al Parlamento que fue presentada este miércoles.