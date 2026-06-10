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Diputados suspendió una sesión momentáneamente luego de gritos de legislador opositor que dijo que Orsi daba "vergüenza"

Los hechos ocurrieron mientras se debatía la designación de comisiones investigadoras de la gestión de ASSE

10 de junio de 2026 16:23 hs
Juan Martín Rodríguez, diputado del Partido Nacional

Juan Martín Rodríguez, diputado del Partido Nacional

Foto: captura de pantalla de la transmisión de la Cámara de Representantes

La sesión del martes por la noche de la Cámara de Representantes debió suspenderse momentáneamente luego de que el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez dijera a los gritos que el presidente Yamandú Orsi da "vergüenza".

Cuando la sesión ya venía tensa discutiendo posibles irregularidades en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), sobre las 22:20 el presidente de la cámara Rodrigo Goñi pidió evitar nuevas alusiones. "Le solicito encarecidamente que en las aclaraciones no hagamos nuevas alusiones", dijo el representante y le cedió la palabra a Rodríguez.

Embed - Cámara de Representantes. Sesión ordinaria. Martes 09 de junio de 2026, hora 16:00.

— Lamentablemente, no le voy a poder cumplir ese pedido. Vergüenza es la renuncia de un vicepresidente, eso es el mayor escándalo en la historia institucional del país hasta ahora. Ojo, hasta ahora. Ahí está lo que le hace mal a la política —le respondió el diputado Rodríguez al presidente de la cámara mientras le contestaba al diputado del Frente Amplio Mariano Tucci.

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No me obligue a suspender la sesión —le dijo Goñi.

— José Artigas dijo 'con la verdad no ofendo ni temo', yo parafraseándolo digo con la verdad no ofendo ni temo. En todo caso lo que hoy siente todo el pueblo uruguayo es vergüenza, ¡vergüenza del presidente de la República!, ¡vergüenza del presidente de la República!

Suspendo la sesión por 10 minutos, la suspendo yo, me ampara el reglamento por 10 minutos — dijo Goñi y concretó la suspensión.

Los hechos ocurrieron mientras se debatía la designación de comisiones investigadoras de la gestión de ASSE. La oposición proponía instalar una investigadora que indague sobre lo ocurrido desde 2015 a la fecha; mientras que el oficialismo quería hacerlo pero referido únicamente la gestión anterior, de 2020 a 2024.

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