Si no hay investigadora por ASSE en Diputados, blancos presentarán denuncia penal por la gestión del prestador estatal

El diputado del Partido Nacional, Federico Casaretto , anunció que su partido decidió que denunciará ante la Justicia la gestión de la Administración de Servicios de Salud del Estado ( ASSE ) en caso de que fracase la comisión investigadora en la Cámara de Representantes.

Los nacionalistas señalan que hubo cobros indebidos, estafa y enriquecimiento ilícito . Si bien la denuncia abarcará en general a la gestión del prestador público en los últimos años, el foco estará puesto en la administración de Álvaro Danza.

Casaretto, denunciante de la investigadora por la oposición, dijo a El Observador que como funcionario público no puede quedarse con la información de irregularidades si el asunto no tiene estado parlamentario, por lo que ya habló con la bancada y el directorio de su partido.

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También recordó que el presidente Danza cobraba por exclusividad en el cargo pero tenía otros trabajos, como mutualistas privadas.

La oposición proyecta instalar una investigadora sobre ASSE que indague sobre lo ocurrido entre 2015 y 2026, mientras que el oficialismo quiere hacerlo pero referido únicamente la gestión anterior, de 2020 a 2024. "La investigadora que nosotros propusimos primero quiere investigar a la administración (Leonado) Cipriani, nuestra propia gestión. Después queremos investigar la gestión Danza", dijo Casaretto en rueda de prensa.

"El Frente Amplio (FA) se niega sistemáticamente a investigar a Danza, cuando hemos demostrado que ha cobrado una partida indebida de dedicación permanente durante ocho meses de mil dólares por mes. Eso es una estafa al estado", agregó el nacionalista.

"Pretendíamos que se investigara aquí", dijo en referencia al Parlamento, "pero todo hace indicar que los votos no van a estar. El FA cinco días después de nuestra investigadora pidió otra y eso hizo que se empezara una negociación que va a terminar sin votos para ninguna de las dos", sentenció.

Entre otros puntos, se planea denunciar judicialmente "la partida de cobros, el tema de la marcada de la tarjeta estando en otro lugar, el tema del doctor (Leonardo) Briozzo que hizo figurar 50 operaciones de la Facultad de Medicina en servicios de ASSE para cobrar una partida quirúrgica", dijo Casaretto.

El Directorio del Partido Nacional anunció su respaldo a las autoridades pasadas y cuestionó el "relato interesado y malicioso del Frente Amplio (FA)", luego de reunirse para analizar la denuncia que presentó el gobierno de Yamandú Orsi contra la dirección anterior.

Durante la conferencia, además, el legislador Juan Martín Rodríguez se refirió a Danza como un "delincuente".