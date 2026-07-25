Javier García volvió a plantear habilitar los allanamientos nocturnos: "No hay nada más prioritario que combatir la inseguridad"

Durante un congreso del sector Alianza País del Partido Nacional , el senador Javier García volvió a plantear públicamente habilitar los allanamientos nocturnos , y pidió iniciar conversaciones con el resto del oposición y el oficialismo por el tema.

" No hay nada más prioritario que combatir la inseguridad . Si nos ponemos de acuerdo en algo tan importante, será un paso de madurez del sistema político para juntos enfrentar a las mafias", escribió García en sus redes sociales.

El líder de Alianza País dijo que es necesario habilitar los allanamientos en horas de la noche para casos de delitos graves . Además, informó que solicitará al senador blanco Carlos Camy que inicie conversaciones con el Frente Amplio, Partido Colorado, Cabildo Abierto y Partido Independiente para analizar la viabilidad de un acuerdo .

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El sector Alianza País cuestionó "falta de rumbo" en el gobierno de Yamandú Orsi , así como las gestiones en seguridad y economía .

Le pedimos al senador @cdcamy que inicie conversaciones con los partidos de la CR y el oficialismo para habilitar los allanamientos nocturnos. Acordar la norma constitucional y su reglamentación con garantías del juez es una herramienta clave en la lucha contra el crimen que hoy… pic.twitter.com/HjTKwyRDMY

El sector blanco llevó a cabo su congreso nacional este sábado en el que, además de García, hicieron uso de la palabra los también senadores Sebastián da Silva y Sergio Botana.

"Apenas transcurrido poco más de un año de asumir, la inacción del gobierno y su falta de rumbo y liderazgo son preocupantes y son la causa de un malestar social creciente", expresó la declaración oficial del sector opositor.

Además se cuestionó las políticas públicas en seguridad. "La muy mala gestión en el combate al crimen y la falta de ejercicio de la autoridad, han permitido el avance de la violencia más desatada que le ha ganado al Estado su presencia en los barrios", según Alianza País.

Esta semana, el Directorio del Partido Nacional le había pedido al presidente Orsi la "remoción inmediata" del ministro del Interior Carlos Negro. La declaración se dio horas después de que se conocieran las cifras de delitos y denuncias de delitos del primer semestre de 2026, que registró un aumento de 6,6% en los homicidios respecto al mismo período de 2025.

Congreso del sector Alianza País del Partido Nacional Foto: Alianza País

"En materia económica se ve una permanente disputa interna en el oficialismo que genera incertidumbre, desinversión, caída de la actividad y alertas serias en materia de empleo", añade la declaración. "El aumento sin fin del gasto público redunda en un Estado caro, y en una falta de competitividad que afecta la producción gravemente", expresaron los opositores.

Además denunciaron que el gobierno "no ha promovido un dialogo sincero y leal con la oposición".

"La incertidumbre permanente del gobierno debe contrastarse con la certeza de un Partido Nacional organizado que escucha a sus dirigentes y militantes", sentenció la declaración.