Ministro de Ambiente anunció la creación de un "grupo de trabajo" para "proteger los Bañados de Carrasco" junto a las intendencias de Montevideo y Canelones

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño , señaló este viernes a través de su cuenta de la red social X que se conformó un " grupo de trabajo con el objetivo de proteger los Bañados de Carrasco integrado por responsables y equipos técnicos del Ministerio de Ambiente , la Intendencia de Montevideo y de Canelones ". Según lo que expresó el ministro, se prevé implementar "medidas concretas" en el "corto plazo" .

El área se ha convertido en un lugar de especial atención tras la postulación de un proyecto inmobiliario para construir un barrio de alto poder adquisitivo en la zona de Bañados de Carrasco, que ha generado diferencias en la interna del Frente Amplio y cuestionamientos de vecinos y organizaciones sociales.

En los últimos días se conoció que los humedales de Bañados de Carrasco fueron retirados de aquellos que fueron declarados de “importancia ambiental”. La información fue dada por Brecha y TV Ciudad tras revisar el expediente de aprobación de ese decreto mediante una solicitud de acceso a la información pública a la que también accedió El Observador.

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De acuerdo al documento, los Bañados de Carrasco fueron quitados a último momento en el Ministerio de Ambiente cuando el documento llegó a la gerencia de Jurídica desde la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Dinabise). Tras el cambio, el proyecto de decreto siguió su curso y fue aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de octubre.

Un día después, el 21 de octubre Bislun SA –el grupo encabezado por el argentino Eduardo Costantini– presentó un tercer documento técnico ante la Intendencia de Montevideo para avanzar en la declaración de interés previa a los trámites de recategorización de los suelos. El proyecto supone intervenir 228 hectáreas de los Bañados de Carrasco e implica una inversión de US$ 1.248 millones en 15 años.

Este viernes, el ministro descartó "cualquier lectura mal intencionada o basada en información parcial" vinculada al accionar de su cartera y la vinculación al trámite del proyecto.

Ortuño expresó que "su no inclusión en esta primera etapa no implica renunciar a su protección". "Significa avanzar donde existían las condiciones para hacerlo, sin seguir postergando una política ambiental que Uruguay esperaba desde hacía 50 años, mientras continuamos trabajando para incorporar aquellos casos que requieren un abordaje específico", escribió.

El ministro señaló que se trata de un humedal con "características particulares y una compleja interacción ambiental, social y territorial", por lo que decidieron "continuar profundizando su análisis junto con las intendencias involucradas, en el marco del desarrollo de herramientas específicas para los humedales".