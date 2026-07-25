Buscan crear la "Venecia argentina" a minutos de la frontera con Uruguay: qué se sabe del proyecto

Un proyecto inmobiliario de gran escala impulsado en el Delta de la provincia argentina de Entre Ríos busca transformar un sector de Villa Paranacito , en un desarrollo de canales navegables y barrios náuticos.

La iniciativa, bautizada como la "Venecia argentina" que se pondría en marcha a pocos kilómetros del puente Zárate-Brazo Largo , frente a la frontera con Uruguay , generó expectativas por su potencial turístico y económico, pero también abrió una fuerte controversia por su posible impacto ambiental.

El emprendimiento contempla la construcción de un complejo residencial con acceso por vías de agua, marinas, lotes y espacios recreativos en una zona del Delta caracterizada por sus humedales.

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El proyecto de la "Venecia argentina" apunta a crear un desarrollo urbano basado en una red de canales interiores, con viviendas orientadas al agua y servicios destinados al turismo y a la navegación deportiva. La idea es aprovechar las características naturales del Delta entrerriano para convertir el lugar en un polo residencial y recreativo.

La iniciativa se emplazaría en Villa Paranacito, localidad del departamento Islas del Ibicuy, una de las principales puertas de ingreso al área. Su ubicación, muy próxima al complejo Zárate-Brazo Largo y a la frontera con Uruguay, es considerada uno de los principales atractivos para captar inversiones y visitantes.

El avance también despertó cuestionamientos: productores y vecinos manifestaron su preocupación por las obras previstas sobre humedales y por las modificaciones que podrían producirse en el funcionamiento natural del ecosistema. Entre los cuestionamientos figuran la apertura de canales, el movimiento de suelos y la posible alteración del sistema hídrico del Delta.

En la misma línea, un informe elaborado por Wetlands International, una organización mundial de conservación, advirtió que "este tipo de obras modifica los patrones de drenaje y circulación de las aguas, impactando sobre el funcionamiento natural y conectividad de los ecosistemas de la región".

La "Venecia de Entre Ríos" es un ambicioso proyecto de la empresa Sygsa, del Grupo Pose SA, y el estudio Marciano De Micheli & Asociados.

El primer complejo proyectado es Barrios Isla Victoria, que se presenta en la página web como “un desarrollo integral, concebido en un masterplan general” y prevé “la creación, a mediano plazo, de un conjunto de barrios vinculados por la naturaleza y de acceso independiente, con sectores comerciales y servicios”.

La etapa inicial contempla la edificación de un barrio náutico en un predio de “30,9 hectáreas que ofrece un estilo de vida inigualable”, “con 252 lotes cuidadosamente diseñados, con superficies que van desde los 450 metros cuadrados a los 1.500 metros cuadrados” en un “rincón paradisíaco que garantiza un entorno residencial exclusivo y sofisticado”.

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El barrio náutico tendría residencias, un área comercial, escuelas, gimnasio, una sala de primeros auxilios, espacios náuticos y locales gastronómicos; también espacios verdes, canales internos y ambientes “para conectar, contemplar y disfrutar”, con flora y fauna autóctona en una búsqueda de equilibrio, respeto y convivencia, según consignó el Grupo Pose S.A.

Otro de los atractivos promocionales es que el barrio estaría ubicado a noventa minutos en auto de la Ciudad de Buenos Aires y a cincuenta minutos de navegación de Uruguay.

"Sumado a la comodidad de su ubicación, los lotes disponen de infraestructura eléctrica soterrada, una red de agua que garantiza un suministro confiable y una instalación cloacal de vanguardia", completa uno de las ilustraciones promocionales.