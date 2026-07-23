Francia cuestionó el sistema de conducción autónoma de Tesla y Elon Musk contestó: "Retrasarlo costará vidas"

El ministro de Transporte francés, Philippe Tabarot, explicó por qué su país no autoriza el sistema de conducción Full Self-Driving de Tesla (conocido por su sigla FSD). Dijo que los avances tecnológicos existen, pero que las contrapartidas en seguridad todavía no alcanzan. Elon Musk le respondió que retrasar la aprobación costará vidas, y Tesla publicó un video con 38 maniobras del sistema.

Tabarot definió al FSD como "una asistencia a la conducción muy avanzada, que tiene como objetivo circular en todos los entornos, ejecutando todas las maniobras automáticamente y en conducción manos libres" . Hasta ahora, señaló, estos sistemas estaban orientados a autopistas y exigían al menos una mano en el volante: "Se trata, por tanto, de un cambio importante".

La posición oficial la resumió así: el sistema "aporta un cierto número de avances tecnológicos, pero las contrapartidas en términos de seguridad no son aún suficientes para una autorización en su estado actual" .

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El primer reparo es la velocidad. "Hemos constatado que el sistema permite realizar excesos de velocidad si comprueba que los vehículos a su alrededor circulan más rápido", dijo el ministro. "Puede circular a 70 km/h en lugar de 50 km/h si el tráfico circula a esa velocidad, y eso sin una solicitud explícita del conductor".

En ciertos casos, agregó, un vehículo puede llegar hasta un 50% por encima del límite autorizado. "Por lo tanto, no se respeta el código de circulación", concluyó.

El segundo reparo es la atención al volante. Según Tabarot, "el sistema no permite garantizar un nivel de atención óptimo del conductor en la ciudad y durante las maniobras más complejas, como los cambios de carril, el paso por intersecciones o por rotondas". Y advirtió: "Una falta de atención puede tener consecuencias muy graves".

El ministro insistió en que "este dispositivo no es un dispositivo de conducción autónoma" y que "el conductor sigue siendo responsable de la conducción del vehículo en todo momento, incluso cuando el FSD está activado". En caso de accidente, remarcó, "sigue siendo penalmente responsable".

Los Países Bajos se eximieron del marco reglamentario europeo y autorizaron el sistema. Francia no. "Varios otros países europeos comparten estas reservas sobre el nivel de seguridad del sistema", dijo Tabarot. "Nuestra posición no es, por tanto, aislada".

La respuesta de Musk y el video de las 38 situaciones

La réplica de Musk fue directa: "Retrasar la aprobación de FSD en Francia costará vidas". Tesla acompañó con una compilación de 38 situaciones reales de manejo en las que el sistema detecta un obstáculo y reacciona.

Delaying the approval of FSD in France will cost lives — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2026

El video muestra frenadas ante una pelota que rueda hacia la calzada antes de que aparezca el niño que corre detrás, un gato de noche, perros sueltos y ciervos cruzando una carretera. También camiones y sedanes que se saltan la luz roja y vehículos perpendiculares a alta velocidad.

Otro bloque está grabado en baja visibilidad: calles cubiertas de nieve, niebla, y un camión que salpica el parabrisas y tapa la visión momentáneamente sin que el auto pierda la trayectoria. El sistema además interpreta el brazo levantado de un ciclista y las señas de un operario de construcción.

FSD Supervised helps save lives pic.twitter.com/3P7URqnQgO — Tesla (@Tesla) July 23, 2026

Francia, dijo el ministro, "siempre ha apoyado el despliegue de las nuevas tecnologías de asistencia a la conducción" y ya concedió exenciones a Ford y BMW. "Mi responsabilidad es permitir la innovación sin comprometer jamás la seguridad", afirmó, en un momento en que "el número de accidentes en la carretera vuelve a aumentar".

El país realizó más de 200 experimentos con vehículos autónomos desde 2015 y busca habilitar vehículos autónomos homologados a partir de 2027, junto a la iniciativa europea de "site-test" que impulsa con Alemania, Luxemburgo y otros quince países.