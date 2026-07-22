¿Cuánto tiempo de pesas a la semana puede ayudar a alargar la vida?

Un masivo estudio científico reveló que existe un límite de tiempo ideal para el entrenamiento de fuerza semanal que maximiza la longevidad. La investigación determinó cuántos minutos exactos de pesas o resistencia se necesitan para reducir significativamente el riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares y neurológicas, sin necesidad de pasar horas de más en el gimnasio.

De acuerdo con la investigación liderada por científicos de la Harvard T.H. Chan School of Public Health y publicada en junio de 2026 en la prestigiosa revista científica British Journal of Sports Medicine , el rango ideal de entrenamiento de fuerza se sitúa entre los 90 y los 119 minutos semanales.

El análisis observó que las personas que cumplieron con este lapso de tiempo registraron un 13% menos de riesgo de muerte prematura por cualquier causa, en comparación con aquellas que no realizaron ningún tipo de ejercicio de resistencia.

Los autores del trabajo destacaron que superar este límite de aproximadamente dos horas semanales no aporta beneficios adicionales para la salud general, lo que sugiere que no es necesario sobrecargar el cuerpo con sesiones interminables para obtener los máximos resultados de longevidad.

El impacto en el corazón y el cerebro

El estudio realizó un seguimiento exhaustivo durante un período de hasta 30 años a un total de 147.374 participantes, provenientes de tres grandes bases de datos de salud en Estados Unidos: el Health Professionals Follow-up Study, el Nurses' Health Study y el Nurses' Health Study II.

Al evaluar las causas específicas de fallecimiento, los investigadores detectaron que realizar entre 90 y 119 minutos de pesas a la semana se asoció con:

Un 19% menos de riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares.

Un 27% menos de riesgo de muerte por condiciones neurológicas, como el Alzheimer.

Este último dato llamó especialmente la atención de la comunidad médica, ya que evidencia el profundo impacto protector que el entrenamiento de fuerza ejerce sobre la salud cognitiva y el sistema nervioso a largo plazo.

La combinación ganadora con el cardio

Aunque el entrenamiento de fuerza demostró tener un beneficio independiente y muy marcado, los científicos también analizaron qué ocurre cuando este se combina con el ejercicio aeróbico tradicional, como caminar rápido, correr, nadar o andar en bicicleta.

Los resultados mostraron que las personas que complementaron el rango óptimo de pesas con actividad cardiovascular regular alcanzaron la mayor protección registrada en el estudio, con una reducción de hasta un 45% en el riesgo de muerte prematura en comparación con los perfiles sedentarios.

Los expertos que participaron en el análisis señalaron que los ejercicios de resistencia, como las flexiones, las sentadillas o el levantamiento de pesas, pueden realizarse de manera fraccionada a lo largo de la semana, lo que facilita su incorporación en la rutina diaria sin alterar las obligaciones cotidianas.