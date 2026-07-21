La muralla acuática de casi 40 kilómetros que se ve desde el espacio y sorprende al mundo

Corea del Sur alberga una de las obras de ingeniería costera más ambiciosas del planeta: el dique de Saemangeum , una barrera de 33,9 kilómetros construida sobre el Mar Amarillo para ganar tierras.

El proyecto permitió crear una superficie de 409 kilómetros cuadrados, entre terrenos recuperados y un lago artificial, una extensión superior a la de muchas grandes ciudades. Además, la mole fue reconocido por Guinness World Records como el más largo del mundo de su tipo.

La construcción del dique comenzó en 1991 y concluyó en 2010, uniendo las localidades de Gunsan y Buan , en la costa suroeste de Corea del Sur . La estructura mide 33,9 kilómetros y permitió cerrar un amplio estuario para desarrollar un gigantesco proyecto de recuperación de tierras.

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Gracias a esta infraestructura se crearon 409 kilómetros cuadrados de nueva superficie, de los cuales 291 corresponden a tierras recuperadas y 118 a un lago de agua dulce. El plan contempló el desarrollo de zonas industriales, agrícolas, logísticas, turísticas y de investigación, con el objetivo de convertir a Saemangeum en un polo económico del noreste asiático.

La magnitud de la obra llevó a que Guinness World Records certificara en 2010 al dique como el más largo del mundo, superando al Afsluitdijk de Países Bajos.

Su desarrollo demandó una inversión multimillonaria y continúa en expansión mediante nuevas obras de infraestructura y urbanización. El plan oficial garantizaba la creación de un centro para la industria, el comercio internacional, el turismo y la innovación tecnológica, con capacidad para albergar cientos de miles de habitantes cuando esté completamente desarrollado.

Pese a sus marcas, el proyecto también generó cuestionamientos por su impacto ambiental. Diversas investigaciones señalaron que el cierre del estuario modificó el intercambio natural entre agua dulce y agua salada, alterando ecosistemas costeros y hábitats de aves migratorias.

A más de una década de su inauguración, Saemangeum continúa siendo una de las mayores obras de recuperación de tierras del mundo. Su combinación de ingeniería, desarrollo económico y desafíos ambientales lo convirtió en un proyecto seguido de cerca por especialistas y gobiernos que analizan soluciones para ampliar superficies habitables frente al crecimiento urbano y la demanda de nuevas áreas productivas.