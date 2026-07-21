La muralla acuática de casi 40 kilómetros que se ve desde el espacio y sorprende al mundo

Corea del Sur alberga una de las obras de ingeniería costera más ambiciosas del planeta: el dique de Saemangeum, una barrera de 33,9 kilómetros construida sobre el Mar Amarillo para ganar tierras.
El proyecto permitió crear una superficie de 409 kilómetros cuadrados, entre terrenos recuperados y un lago artificial, una extensión superior a la de muchas grandes ciudades. Además, la mole fue reconocido por Guinness World Records como el más largo del mundo de su tipo.
¿Cómo es la muralla acuática de casi 40 kilómetros que sorprende al mundo?
La construcción del dique comenzó en 1991 y concluyó en 2010, uniendo las localidades de Gunsan y Buan, en la costa suroeste de Corea del Sur. La estructura mide 33,9 kilómetros y permitió cerrar un amplio estuario para desarrollar un gigantesco proyecto de recuperación de tierras.
Gracias a esta infraestructura se crearon 409 kilómetros cuadrados de nueva superficie, de los cuales 291 corresponden a tierras recuperadas y 118 a un lago de agua dulce. El plan contempló el desarrollo de zonas industriales, agrícolas, logísticas, turísticas y de investigación, con el objetivo de convertir a Saemangeum en un polo económico del noreste asiático.
La magnitud de la obra llevó a que Guinness World Records certificara en 2010 al dique como el más largo del mundo, superando al Afsluitdijk de Países Bajos.
Su desarrollo demandó una inversión multimillonaria y continúa en expansión mediante nuevas obras de infraestructura y urbanización. El plan oficial garantizaba la creación de un centro para la industria, el comercio internacional, el turismo y la innovación tecnológica, con capacidad para albergar cientos de miles de habitantes cuando esté completamente desarrollado.
Pese a sus marcas, el proyecto también generó cuestionamientos por su impacto ambiental. Diversas investigaciones señalaron que el cierre del estuario modificó el intercambio natural entre agua dulce y agua salada, alterando ecosistemas costeros y hábitats de aves migratorias.
A más de una década de su inauguración, Saemangeum continúa siendo una de las mayores obras de recuperación de tierras del mundo. Su combinación de ingeniería, desarrollo económico y desafíos ambientales lo convirtió en un proyecto seguido de cerca por especialistas y gobiernos que analizan soluciones para ampliar superficies habitables frente al crecimiento urbano y la demanda de nuevas áreas productivas.