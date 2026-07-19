Estados Unidos lanzó nuevos ataques aéreos contra Irán tras la muerte de dos soldados

Estados Unidos lanzó este domingo una andanada de ataques para "castigar" a Irán, después de informar de las primeras muertes de militares estadounidenses desde que se reanudaron las hostilidades con la república islámica.

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El ejército estadounidense anunció el sábado la muerte de dos militares, los primeros desde la reanudación de las hostilidades del 7 de julio, y la desaparición de un tercero en "ataques con misiles y drones" atribuidos a Irán el viernes en Jordania.

En la octava noche consecutiva de bombardeos, Estados Unidos atacó instalaciones militares iraníes, así como de "las fuerzas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica que lanzaron ataques contra miembros de las fuerzas estadounidenses en Jordania el 17 de julio", señaló el Mando Central de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) en un comunicado.

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Las agencias de prensa iraníes Mehr y Tasnim informaron, al mismo tiempo, de ataques estadounidenses en Sirik, un puerto situado frente al estrecho de Ormuz, en el sur del país.

La agencia oficial Irna dio cuenta de un "ataque militar enemigo estadounidense cerca de Hajiabad", en la misma provincia meridional de Hormozgán.

Los ataques también tuvieron como objetivo una central nuclear en construcción en Darkhovin, en el suroeste del país, afirmó más tarde la Organización iraní de Energía Atómica.

Cualquier ataque estadounidense enfrentará "una respuesta decisiva y devastadora", afirmó el general iraní Ali Abdolahi, citado por la televisión estatal.

En cuanto a los aliados de Estados Unidos en el Golfo, Kuwait y Baréin afirmaron haber sido objeto de ataques iraníes el domingo.

Las autoridades kuwaitíes anunciaron que una central eléctrica y una planta desalinizadora habían sido atacadas, lo que provocó un incendio en algunas instalaciones, según las autoridades. Es el tercer día consecutivo en que este tipo de instalaciones son objeto de ataques en este país.

Las sirenas de alerta sonaron en Baréin, sede de la Quinta Flota estadounidense, donde el mando castrense dijo que sus defensas aéreas "confrontaron, interceptaron y destruyeron varios ataques aéreos traicioneros de Irán".

Misil interceptado por Israel y Jordania

También sonaron las sirenas en Amán, la capital de Jordania, según un corresponsal de la AFP.

Por su parte, el ejército israelí afirmó que un misil dirigido contra Áqaba, ciudad jordana cercana a la ciudad israelí de Eilat, en el mar Rojo, fue interceptado por las fuerzas israelíes y jordanas.

Estas últimas declararon haber "interceptado y derribado tres misiles iraníes" dirigidos contra el reino, mientras que un cuarto "cayó en una zona desértica".

Irán, por su parte, informó de ataques contra bases militares utilizadas por los estadounidenses.

La guerra, desencadenada el 28 de febrero por la ofensiva israeloestadounidense contra Irán, había quedado en suspenso tras el alto el fuego de abril. Pero, desde la reanudación de las hostilidades el 7 de julio, se suceden los ataques y las amenazas.

El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, amenazó el sábado con infligir una "lección inolvidable" a Estados Unidos tras la reanudación de sus ataques contra Irán.

"La violación repetida" del memorándum de entendimiento "ha demostrado una vez más a todos que la firma del presidente estadounidense no vale nada", afirmó el ayatolá en un mensaje escrito que fue leído en la televisión estatal.

Según un balance del Ministerio iraní de Salud, los bombardeos estadounidenses han causado al menos 50 muertos y más de 500 heridos desde el 27 de junio.

Del lado estadounidense, 16 militares han muerto desde el inicio de la guerra.

AFP