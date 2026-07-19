El nuevo club al que defenderá Federico Viñas después de jugar con la selección uruguaya en el Mundial 2026

Toluca sigue decidido a confeccionar uno de los planteles más imponentes del fútbol mexicano. Tras la promesa de su directiva de incorporar un refuerzo de jerarquía internacional, se confirmó que el delantero uruguayo Federico Viñas se convertirá en la nueva pieza angular de la ofensiva escarlata para este Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Días atrás, el presidente ejecutivo de la institución mexiquense, Francisco Suinaga, había adelantado que las negociaciones estaban muy avanzadas para incorporar a un atacante con experiencia en la reciente Copa del Mundo. El elegido es Viñas, quien formó parte de la delegación de la selección uruguaya en el Mundial 2026, teniendo ahora la encomienda de regresar a la Liga MX para vestir su tercera camiseta en el país, tras sus etapas previas con América y León.

De acuerdo con diversos reportes de medios mexicanos, la transferencia se estructuró como una compra definitiva de la ficha de Federico Viñas por una cifra cercana a los US$ 13 millones.

En la operación, el conjunto de León retendrá un porcentaje de la carta del futbolista ante una futura venta.

Las únicas dos formas que tiene Lionel Messi para ganarle el Botín de Oro a Kylian Mbappé como goleador del Mundial 2026

España vs Argentina EN VIVO por el Mundial 2026: se viene la final más esperada de los últimos tiempos, y el trofeo ya se encuentra en el estadio esperando por el campeón

El delantero de la selección uruguaya, quien militó el último año cedido en Oviedo del futbol español, estampará su firma en un contrato que lo vinculará con la organización del Estado de México por los próximos tres años.

La llegada de Viñas responde a una petición estratégica del cuerpo técnico comandado por Antonio Mohamed.

El plan es conformar una dupla ofensiva de alto poder junto al goleador portugués Paulinho. Con esta incorporación, los diablos rojos redondean un ataque sumamente competitivo que ya cuenta con nombres destacados como Alexis Vega, Ricardo Angulo, Víctor Guzmán y Helinho.

Allí, Viñas será compañero también de otros dos uruguayos quienes juegan como zagueros: Federico Pereira y Bruno Méndez.