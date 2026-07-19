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Las únicas dos formas que tiene Lionel Messi para ganarle el Botín de Oro a Kylian Mbappé como goleador del Mundial 2026

El argentino la tiene complicada para superar al crack francés en este rubro

19 de julio de 2026 11:30 hs
Messi y Mbappé
Messi y Mbappé KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Lionel Messi se despedirá del Mundial 2026 este domingo desde la hora 16 cuando juegue con Argentina la final del mismo ante España en el Estadio MetLife de Nueva Jersey-Nueva York en un partidazo esperado por todo el mundo.

El argentino fue hasta ahora la máxima figura de su selección y quizás también de la Copa del Mundo.

La únicas formas que tiene Lionel Messi de superar a Kylian Mbappé como máximo goleador del Mundial 2026

Kylian Mbappé le anotó dos goles a Inglaterra en la derrota con Francia 6-4 por el tercer puesto del Mundial 2026.

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De esa manera alcanzó los 10 goles en la citada Copa del Mundo y superó a Lionel Messi quien, con un partido de menos jugado, tiene ocho.

Solo hay dos formas en las que este domingo el argentino puede superar al francés.

La primera, obviamente, es si convierte tres o más goles ante España. Así superaría los 10 de Mbappé.

La otra, se define de la siguiente manera según la FIFA: si igualan en goles, el Botín de Oro al goleador se lo lleva quien tenga más asistencias. Hasta ahora, ambos tienen cuatro y también están igualados. Si el "10" argentino brinda alguna más, y convierte al menos dos goles para igualar al francés, recién allí lo podría pasar.

Asimismo, si quedan igualados en asistencias, se define por menor cantidad de minutos jugados. Mbappé, con un partido de más jugado, lleva 699 minutos disputados en el Mundial 2026. Messi, tiene 621, por lo que si juega 79 minutos más, tendrá más minutos disputados, y allí dependerá exclusivamente de convertir tres o más goles, o anotar dos y brindar al menos una asistencia para que Mbappé no se lleve el mismo

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