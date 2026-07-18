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Mundial 2026: Kylian Mbappé superó a Lionel Messi y se consolida como el máximo goleador histórico

Con sus goles goles a Inglaterra en el Mundial 2026, Kylian Mbappé superó a Messi en la tabla histórica, aunque el argentino tiene un partido menos

18 de julio de 2026 20:31 hs
Kylian Mbappé
AFP

Kylian Mbappé superó a Lionel Messi como máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo con 22 goles, tras anotar un doblete ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 en Miami que finalizó con goleada por 6-4 del elenco de Thomas Tuchel, aunque el argentino tiene un partido menos ya que jugará la final.

Al inicio del segundo tiempo, Mbappé batió al golero inglés, Dean Henderson, con un disparo raso con la zurda tras recibir un gran pase en profundidad de Michael Olise. Y repitió 18 minutos después tras otra asistencia del futbolista del Bayern Múnich y poner el 4-3 provisional a favor de los ingleses, que posteriormente finalizó 6-4.

Mbapp&eacute; festejando su gol ante Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026

Mbappé festejando su gol ante Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026

No obstante, en ambas tablas Mbappé está por delante de Messi pero el delantero argentino tiene la posibilidad de superarlo o igualarlo, ya que el próximo domingo 19 de julio afrontará la final del Mundial 2026 ante España.

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Kylian Mbappé, líder momentáneo de la tabla histórica

  1. Kylian Mbappé (FRA) - 22 goles en 22 partidos
  2. Lionel Messi (ARG) - 21 goles en 31 partidos
  3. Miroslav Klose (ALE) - 16 goles en 24 partidos
  4. Ronaldo Nazario (BRA) - 15 goles en 19 partidos
  5. Gerd Müller (ALE) - 14 goles en 13 partidos
  6. Just Fontaine (FRA) - 13 goles en 6 partidos
  7. Pelé (BRA) - 12 goles en 14 partidos.

FUENTE: AFP

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