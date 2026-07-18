Mundial 2026: Kylian Mbappé superó a Lionel Messi y se consolida como el máximo goleador histórico

Kylian Mbappé superó a Lionel Messi como máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo con 22 goles, tras anotar un doblete ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 en Miami que finalizó con goleada por 6-4 del elenco de Thomas Tuchel, aunque el argentino tiene un partido menos ya que jugará la final.

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La estrella francesa, que marcó dos tantos en la segunda mitad contra los ingleses, lidera además la pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 con 10 goles en esta edición, por delante de los ocho del astro argentino, que lleva 21 en sus seis copas del mundo disputadas.

Al inicio del segundo tiempo, Mbappé batió al golero inglés, Dean Henderson, con un disparo raso con la zurda tras recibir un gran pase en profundidad de Michael Olise. Y repitió 18 minutos después tras otra asistencia del futbolista del Bayern Múnich y poner el 4-3 provisional a favor de los ingleses, que posteriormente finalizó 6-4.

Mbappé festejando su gol ante Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026 AFP No obstante, en ambas tablas Mbappé está por delante de Messi pero el delantero argentino tiene la posibilidad de superarlo o igualarlo, ya que el próximo domingo 19 de julio afrontará la final del Mundial 2026 ante España.