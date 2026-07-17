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Lionel Messi regresa a uno de los lugares más traumáticos en la final del Mundial 2026 ante España

Lionel Messi jugará su tercera final de Mundial el próximo domingo ante España, en un lugar muy especial para él y que lo marcó en su carrera

17 de julio de 2026 16:46 hs
Lionel Messi
AFP

Lionel Messi jugará su tercera final de una Copa del Mundo el próximo domingo 19 de julio, cuando se enfrente a España en el partido definitivo del Mundial 2026 y que la selección Argentina buscará convertirse en uno de los tres equipos bicampeones junto con Italia y Brasil, y lo hará en un escenario muy especial para él.

El duelo será en el MetLife Stadium de Nueva York, un recinto que le trae recuerdos especiales. El primero llegó el 9 de junio de 2012, en un amistoso ante Brasil, cuando Messi firmó un hat-trick inolvidable para el triunfo por 4-3, con un tercer gol que arrancó en la mitad de la cancha y terminó en un zurdazo al ángulo, todavía recordado como una de las obras maestras de su trayectoria internacional.

El momento bisagra de Lionel Messi con Argentina

No obstante, el recuerdo más emblemático de Messi en este estadio se remonta al 26 de junio de 2016, cuando en ese estadio el capitán de la selección Argentina perdió su tercera final consecutiva y la segunda en Copa América frente a Chile, en penales, y fue cuando renunció al combinado albiceleste.

Lionel Messi se despoja de la medalla del segundo puesto, tras perder la final por penales ante Chile en 2015

Lionel Messi se despoja de la medalla del segundo puesto, tras perder la final por penales ante Chile en 2015

Messi había alcanzado la final del Mundial de Brasil 2014, que terminó perdiendo 1-0 ante Alemania, y posteriormente, tanto en 2015 como en 2016, perdió la final de Copa América en penales ante Chile, la última en el MetLife Stadium que derivó en su renuncia a la selección.

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En esta oportunidad, Lionel jugará, quizás, su último partido en un Mundial nada más y nada menos que en la final ante España, y lo hará en el mismo estadio en el que anunció su renuncia al combinado albiceleste hace 16 años atrás.

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