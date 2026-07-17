El histórico récord de 88 años que Lionel Scaloni busca igualar en el Mundial 2026

El desenlace del Mundial 2026 expone un escenario de tintes épicos para la conducción técnica del fútbol sudamericano. Al mando de Argentina, Lionel Scaloni afrontará el compromiso definitivo frente a España no solo con la meta de retener la corona obtenida en Qatar 2022, sino con la posibilidad de adueñarse de una marca estadística que permanece inalterable desde los inicios de la máxima cita del deporte rey.

El eje central de esta gesta radica en la posibilidad de alcanzar el bicampeonato mundial en forma consecutiva, un privilegio absoluto que hasta la fecha le pertenece en forma exclusiva al italiano Vittorio Pozzo.

El célebre estratega europeo inscribió su nombre en letras de molde al consagrarse de manera sucesiva en las ediciones de 1934 y 1938 al frente de la azzurra.

Desde aquella hazaña previa a la Segunda Guerra Mundial, ningún otro director técnico en casi un siglo de competencia logró encadenar dos títulos del mundo de manera ininterrumpida.

La polémica llegó a horas de la final del Mundial 2026: en España festejaron de manera anticipada el título ante Argentina y debieron brindar explicaciones; mirá el video

El día que la FIFA multó a la AFA y a la selección argentina por su reclamo sobre las Islas Malvinas, tal como ocurrió ahora en el Mundial 2026; mirá el video

Más allá del desafío medular de emular a Vittorio Pozzo, Lionel Scaloni ya se ganó un lugar de privilegio en los libros del fútbol moderno al clasificar a su segundo partido decisivo consecutivo.

Franz Beckenbauer fue una leyenda del fútbol mundial

Al alcanzar la final de 2026, Scaloni se suma a una clase sumamente restrictiva de entrenadores que dirigieron dos finales al hilo. Esta selecta nómina continental está integrada, además del mencionado Pozzo, por el argentino Carlos Salvador Bilardo (1986 y 1990), el alemán Franz Beckenbauer (1986 y 1990) y el francés Didier Deschamps (2018 y 2022).

El partido ante el combinado español determinará si Scaloni se corona como el segundo estratega bicampeón de la historia o si se une a la lista de próceres que se quedaron a un solo paso de la gloria perfecta en su segunda oportunidad.