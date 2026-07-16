El dilema de Peñarol por el lateral derecho que se planteó entre los dirigentes y lo que falta para que Jonathan Rodríguez firme contrato con el club

Peñarol entrenó este jueves por la mañana preparando el partido del sábado donde se enfrentará con Boston River desde la hora 16.00 en el Estadio Campeón del Siglo, por la sexta fecha del grupo A del Torneo Intermedio.

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El entrenador Diego Aguirre contará con el retorno de Matías Arezo pero no tendrá a la orden al capitán Maximiliano Olivera , desgarrado, ni a Eric Remedi , que cumplirá el tercero de sus cuatro partidos de suspensión.

El domingo pasado no estuvieron a la orden Diego Laxalt ni Kevin Rodríguez, lesionado en el tobillo, pero Aguirre afirmó que esperaba contar con ellos para este encuentro.

Tampoco estuvieron a la orden Brandon Álvarez ni Stiven Muhlethaler, mientras que Nahuel Herrera y Leonardo Fernández siguen su recuperación de las cirugías a las que se sometieron.

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Jesús Trindade fue sometido a estudios tras transformarse ante Racing en el primer lesionado en cancha del plantel en el segundo semestre de 2026.

El volante experimentó una lesión tendinosa y es evaluado día a día.

El dilema de Peñarol en el lateral derecho

Mientras, la dirigencia trabaja para cerrar el plantel. El período de pases se cierra el 1° de setiembre. Quedan dos fechas para el final del Torneo Intermedio y una eventual final ya que los aurinegros son líderes del grupo.

El pasado martes se informaron en el consejo directivo algunos posibles nombres para reforzar alguna posición.

Se informó que Peñarol consultó condiciones por el lateral argentino Juan Barinaga, de Boca Juniors, quien puede llegar a préstamo pero con cargo, y también del interés que existe por el lateral y volante de Montevideo City Torque, Franco Pizzichillo.

Según pudo saber Referí, hay quienes entienden que apostar por la ficha de Pizzichillo puede ser más redituable a futuro en lo económico, aunque desde el cuerpo técnico, Aguirre se inclina más por Barinaga.

Sin embargo, fueron varias las voces que dirigenciales que expresaron que la posición está bien cubierta por tres jugadores del club: Brian Baboza, Kevin Rodríguez e Ignacio Alegre, este último sin minutos oficiales en Primera.

Por esa razón, la eventual incorporación de un lateral no fue descartada, pero tampoco se entendió que sea un tema de urgente resolución.

En esta posición, el equipo perdió al argentino Franco Escobar que se fue a Newell's Old Boys.

A la espera por Jonathan Rodríguez

Jonathan Rodríguez aún no pudo firmar contrato con Peñarol porque sigue esperando que le llegue la rescisión de su contrato con Portland Timbers de la MLS.

El floridense, de 33 años, tenía contrato hasta fin de año con el equipo al que llegó en marzo de 2024 a cambio de US$ 4 millones.

No juega desde el 20 de mayo de 2025 y se termina de recuperar de una operación de ligamentos de rodilla. La última vez que disputó 90 minutos minutos fue el 19 de octubre de 2024.

Por estas razones, Peñarol acordó con el jugador un contrato con un salario bajo, que contempla la posibilidad de que se incremente en el tiempo -será por un año y medio- y que pagará por goles convertidos.

Un dirigente consultado por Referí dijo que la rescisión puede llegar este viernes o de lo contrario deberán esperar hasta el lunes.