Peñarol votó a su nuevo secretario general e Ignacio Ruglio tendrá a un dirigente de confianza para cerrar su mandato: Jorge Nirenberg

Peñarol tiene un nuevo secretario general y el presidente Ignacio Ruglio podrá cerrar su segundo mandato al frente del club con un hombre de confianza para el desempeño del cargo.

A Ruglio le renunciaron tres secretarios generales desde que es presidente de Peñarol.

En su primer mandato, 2020-2023, se le fue Evaristo González , molesto porque el presidente mantuvo en el cargo de director deportivo a Pablo Bengoeachea , a pesar de que en noviembre de 2022 y junio de 2023, el consejo directivo votó su remoción del cargo .

En diciembre de 2024 el que renunció fue Edgardo Novick , molesto con los manejos de Ruglio en el período de pases.

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El pasado 30 de junio el que renunció fue Rodolfo Catino, el secretario que el sector de la alianza opositora le impuso a Ruglio en enero de 2025.

El secretario general desempeña una tarea de contralor con respecto al presidente ya que toda decisión institucional debe llevar la firma del presidente y del secretario.

En el pasado consejo directivo, el que fue ungido en el cargo fue Jorge Nirenberg, hombre del oficialismo de Peñarol.

Votaron a favor Ruglio, Marcelo Solomita, Alejandro González, Víctor Bedrossian y Gastón Diz, todos del oficialismo, Santiago Sánchez y Edgardo Novick y se abstuvieron Evaristo González, Guillermo Varela, Rodolfo Catino y Nicolás Ghizzo.

Más allá de que ahora el presidente tendrá a un secretario de su sector, el consejo directivo ya determinó por votación en el mes pasado que todos los pases que se realicen en el período de transferencias que está abierto hasta el 1° de setiembre, cuenten con la votación del consejo directivo.