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Peñarol votó a su nuevo secretario general e Ignacio Ruglio tendrá a un dirigente de confianza para cerrar su mandato: Jorge Nirenberg

Con siete votos a favor y cuatro abstenciones, el consejo directivo de Peñarol aprobó a su nuevo secretario general para completar el segundo mandato de Ignacio Ruglio

16 de julio de 2026 16:12 hs
Jorge Nirenberg
Jorge Nirenberg Leonardo Carreño

Peñarol tiene un nuevo secretario general y el presidente Ignacio Ruglio podrá cerrar su segundo mandato al frente del club con un hombre de confianza para el desempeño del cargo.

A Ruglio le renunciaron tres secretarios generales desde que es presidente de Peñarol.

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El pasado 30 de junio el que renunció fue Rodolfo Catino, el secretario que el sector de la alianza opositora le impuso a Ruglio en enero de 2025.

El secretario general desempeña una tarea de contralor con respecto al presidente ya que toda decisión institucional debe llevar la firma del presidente y del secretario.

En el pasado consejo directivo, el que fue ungido en el cargo fue Jorge Nirenberg, hombre del oficialismo de Peñarol.

Votaron a favor Ruglio, Marcelo Solomita, Alejandro González, Víctor Bedrossian y Gastón Diz, todos del oficialismo, Santiago Sánchez y Edgardo Novick y se abstuvieron Evaristo González, Guillermo Varela, Rodolfo Catino y Nicolás Ghizzo.

Más allá de que ahora el presidente tendrá a un secretario de su sector, el consejo directivo ya determinó por votación en el mes pasado que todos los pases que se realicen en el período de transferencias que está abierto hasta el 1° de setiembre, cuenten con la votación del consejo directivo.

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