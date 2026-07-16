Mundial 2026: Argentina vs España, el partido pendiente por la Finalissima y una final con datos curiosos

Argentina y España se verán las caras el próximo domingo 19 de julio en el marco de la gran final del Mundial 2026 , en el MetLife Stadium de New Jersey , en un encuentro que promete emociones y que tiene el condimento de la Finalissima que no se disputó en marzo de este año.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a España este domingo 19 de julio, desde las 16, en el partido decisivo del Mundial 2026 y de esta manera se dará por primera vez en la historia el encuentro entre el campeón de América y el de Europa en la final de una Copa del Mundo , que en marzo estuvieron a punto de enfrentarse en la Finalissima que finalmente se suspendió.

A su vez, será la primera vez que dos selecciones que hablan el mismo idioma se enfrenten en la final de un Mundial.

La Finalissima, originalmente, estaba programada para disputarse el 27 de marzo de este año en Qatar , en la previa al Mundial, tal como había ocurrido en 2022 cuando Argentina venció 3-0 a Italia en Wembley unos meses antes de la Copa del Mundo que se disputó en diciembre.

Sudáfrica homenajea a Jayden Adams tras su muerte después de jugar el Mundial 2026; su familia recibió mensajes de Messi y Ronaldo y el caso sigue en investigación

Reino Unido pide a FIFA que investigue la bandera de las Malvinas que exhibió la selección argentina; mirá lo que dice el reglamento del Mundial 2026

Sin embargo, como a fines de febrero se desató el conflicto bélico en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán, que afectó a países de la región, el partido quedó en suspenso.

La Finalissima que nunca se disputó

En ese momento, comenzaron las negociaciones para una reprogramación y la elección de una sede, pero el apretado calendario y los distintos compromisos hicieron que nunca pactaron una nueva fecha. Luego de varias idas y vueltas, la UEFA anunció en un comunicado que no se jugaría por no haber podido llegar a un acuerdo con la AFA.

A lo largo de esa negociación trascendieron varias sedes como candidatas, desde Miami hasta ciudades de Inglaterra y Portugal. No obstante, la primera propuesta oficial que llegó desde Europa era realizar el encuentro en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original y con la misma cantidad de público para ambos, algo que fue rechazado por la AFA por cuestiones de localía.

AFP

Según la versión de la UEFA, tras esa negativa propusieron dos encuentros, uno en casa del Merengue el 27 y el otro en Buenos Aires durante una ventana internacional antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028, que tampoco fue aceptado.