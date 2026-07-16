Sudáfrica homenajea a Jayden Adams tras su muerte después de jugar el Mundial 2026; su familia recibió mensajes de Messi y Ronaldo y el caso sigue en investigación

Familiares, compañeros, dirigentes y aficionados rinden homenaje este jueves al futbolista sudafricano Jayden Adams , centrocampista del Mamelodi Sundowns y de la selección nacional, fallecido el pasado sábado a los 25 años casi dos semanas después de disputar el Mundial 2026.

La primera ceremonia, privada y a la que se podía acudir sólo por invitación, se celebró entre las 09.00 y las 12.00 hora local en el Ayuntamiento de Stellenbosch, ciudad suroccidental en la que creció el futbolista y en cuyo club empezó su carrera.

Un segundo servicio, abierto al público, está previsto a las 17.00 horas en el mismo lugar.

El tributo fue organizado conjuntamente por la familia, el Mamelodi Sundowns , la agencia Forward Zone, que representaba al jugador, y otros actores del fútbol sudafricano, según explicó el portavoz familiar y amigo íntimo de Adams, Brendine Johnson.

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Jayden Adams en el Mundial 2026 Foto: AFP

Al acto fueron invitados representantes de la Asociación Sudafricana de Fútbol (SAFA), clubes del país, compañeros, familiares y otros actores que acompañaron el desarrollo deportivo y personal del centrocampista.

Johnson afirmó que la familia ha recibido una ola de condolencias que refleja la dimensión alcanzada por Adams en Sudáfrica y fuera del país.

"No creo que sus padres supieran realmente lo grande que era su perfil", declaró Johnson a la televisión pública sudafricana SABC.

Llamadas de Messi y Ronaldo

Según el portavoz, la familia recibió llamadas y mensajes de figuras del fútbol internacional, incluidos el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; el presidente de la SAFA, Danny Jordan; y estrellas como el argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo o el noruego Erling Haaland.

"Es un gran golpe para todos. Entendemos que hay muchas preguntas, pero lo que la familia necesita ahora es el mismo apoyo que se le daba a él en el campo", añadió.

Johnson señaló que la fecha propuesta para el funeral es el 25 de julio y explicó que la familia remitió información al presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, a la espera de una respuesta sobre la posibilidad de que las exequias sean "funeral provincial", honor reconocido por el Estado que aprueba el jefe del Estado.

Homenaje a Jayden Adams en el Mundial 2026 Foto: AFP

A la entrada del Ayuntamiento se colocó un gran retrato de Adams con la camiseta de la selección nacional, mientras que flores de color amarillo y blanco y velas fueron dispuestas frente al escenario en homenaje al jugador.

El portavoz familiar describió a Adams como una persona humilde, reservada y generosa, que no quería que se supiera lo que hacía por los demás.

"Siempre quería crear esperanza para la próxima generación con su fútbol", afirmó Johnson, que resumió su legado para los jóvenes en una frase: "Menos palabras y más acción".

A su juicio, Adams mostró "resiliencia, persistencia y confianza en sí mismo" tras vivir momentos difíciles en el Mamelodi Sundowns, y dejó como ejemplo que los jóvenes no deben rendirse "sin importar lo que diga el mundo o los medios".

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Bajo investigación policial

Adams murió el pasado sábado en Ciudad del Cabo (suroeste), a unos 50 kilómetros de Stellenbosch en circunstancias que siguen bajo investigación policial, tras ser hallado su cuerpo en un inmueble después de haber participado con 'Bafana Bafana', como se conoce a la selección sudafricana, en el Mundial de 2026.

El ministro sudafricano de Deportes, Artes y Cultura, Gayton McKenzie, afirmó entonces que la causa de la muerte aún no había sido confirmada e instó a los medios y al público a evitar especulaciones.

EFE