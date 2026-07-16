Marcelo Allende, el nuevo objetivo de Nacional: el chileno exjugador de Montevideo City Torque lleva más de 150 partidos en Sudáfrica

Nacional continúa buscando refuerzos en este mercado de pases para el segundo semestre de 2026 , y en las últimas horas apareció un nuevo nombre extranjero en el radar: el chileno Marcelo Allende.

Según informó Carve Deportiva y confirmaron fuentes de Nacional a Referí, el club busca contratar al futbolista de 27 años , que puede jugar de centrocampista ofensivo o extremo , y que milita hace cuatro años en el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica.

Allende llegó al fútbol sudafricano en 2022 proveniente de Montevideo City Torque , club en el que aportó 16 goles y 23 asistencias en 87 partidos durante dos años y medio.

Desde entonces lleva 174 encuentros en el Mamelodi Sundowns, con 16 goles y 16 asistencias . Obtuvo tres ligas sudafricanas, una African Football League y este año obtuvo la Liga de Campeones de África , el máximo torneo a nivel de clubes de ese continente. Además, participó del Mundial de Clubes de 2025 .

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Marcelo Allende en el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica Foto: Mamelodi Sundowns

En la última temporada el chileno disputó 48 partidos con su equipo, con seis tantos y cuatro pases de gol. Fue titular durante casi toda la campaña liguera, en la que el Mamelodi culminó segundo a un punto de los Orlando Pirates, y suplente en el tramo final del camino hacia el título de la Liga de Campeones.

Uno de sus compañeros en esta última temporada fue Jayden Adams, el futbolista de 25 años de la selección de Sudáfrica que falleció a los pocos días de participar del Mundial 2026.

Los otros tres jugadores que Nacional busca en este periodo de pases

Allende se suma a otros tres objetivos que Nacional tiene en carpeta para cerrar este periodo de pases.

En esa lista están el centrocampista Nicolás Fonseca, que jugó la última temporada en el Oviedo de España, el extremo Cristián Kike Olivera, actualmente cedido por Gremio al Bahía de Brasil, y Guido Mainero, extremo argentino de Platense.

El caso de Mainero es el más avanzado. Nacional acordó los términos económicos con el jugador, pero aguarda por fondos para poder pagar los US$ 600.000 de la clausula de rescisión de su contrato con Platense. El Tricolor ofreció pagar ese dinero en cuotas, pero el club argentino rechazó la propuesta.

Guido Mainero Foto: Gastón Britos/Focouy

Lo de Olivera y lo de Fonseca son casos más lejanos. El primero, confeso hincha del club, tiene contrato con el Bahía hasta fin de año y Nacional quiere pagar parte de su ficha para romper ese vínculo y que llegue a Uruguay, mientras que el segundo recibió una oferta de Grecia que podría complicar su llegada al Bolso.

Parece difícil que cualquiera de estos cuatro casos llegue al Tricolor antes de este viernes, plazo final para que el equipo envíe a Conmebol su lista de buena fe para la fase preliminar de octavos de final de la Copa Sudamericana, en la que el Bolso debutará contra Tigre el próximo martes en el Gran Parque Central.