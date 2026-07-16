De La Teja a Irak: el exótico destino al que se va cedido a préstamo una de las figuras de Progreso

Progreso confirmó este miércoles la salida de una de sus figuras, Nicolás Fernández, “Maravilla” , quien continuará su carrera en un destino muy exótico para los futbolistas uruguayos en los períodos de pases .

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El mediapunta de 23 años jugará en Irak , donde firmará con Al-Zawraa SC .

El jugador formado en Rentistas se fue a préstamo con opción de compra.

“Llegó como Nico, se va siendo “Maravilla””, destacó Progreso en sus redes al anunciar la salida del jugador nacido en Paysandú.

“Disfrutamos de su juego y también lo vimos sacrificarse por el equipo. ¡Esta siempre será tu casa! Éxitos”, le desearon desde el club de La Teja.

Llegó como Nico, se va siendo “Maravilla”



Nicolás Fernández seguirá su carrera en Al-Zawraa SC de Irak a préstamo con opción a compra.



Disfrutamos de su juego y también lo vimos sacrificarse por el equipo. ¡Esta siempre será tu casa! Éxitos #ElGaucho pic.twitter.com/RIr60Hdba4 — C. A. Progreso (@ProgresoOficial) July 15, 2026

Fernández estaba en Progreso desde 2024, club al que llegó desde Rentistas. En los gauchos jugó 18 partidos en la actual temporada con un gol.

En total, disputó 82 encuentros con el equipo de La Teja, con 7 goles y 2 asistencias.

Al-Zawraa SC, histórico club de Irak con dos uruguayos

Fernández llegará a Al-Zawraa SC, club fundado en 1937 y considerado el más exitoso del fútbol, iraquí con 14 títulos de liga, 16 Copas de Irak y 5 Supercopas de Irak.

El equipo cuenta con otro uruguayo, el delantero Maicol Cabrera, quien recientemente firmó con ese equipo, tras haber llegado a principios de año a Erbil de ese país.