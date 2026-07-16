¿Cómo es el exclusivo baúl que protege la Copa del Mundo?

Desde hace más de una década, la Copa del Mundo no sólo detenta de una escolta regida por estrictos protocolos de seguridad, sino que además es exhibida en un exclusivo baúl diseñado por la firma francesa Louis Vuitton .

La pieza fabricada artesanalmente y que acompaña cada ceremonia oficial de la FIFA , volverá a cobrar protagonismo el próximo domingo en la final del Mundial 2026 que dispute Argentina vs. España cuando sea llevada al campo de juego antes de la definición en Nueva York .

El baúl fue confeccionado en el histórico taller de Louis Vuitton en Asnières-sur-Seine , en las afueras de París , donde la marca fabrica de manera artesanal sus piezas más emblemáticas. El objetivo es proteger la Copa del Mundo durante su transporte y, al mismo tiempo, convertir el momento de su presentación en parte de la ceremonia oficial.

Su exterior mantiene el tradicional revestimiento Monogram de la casa francesa, acompañado por una gran "V" pintada a mano en tonos dorados. Ese detalle hace referencia tanto a la palabra Victory como al apellido Vuitton , una característica que distingue a los baúles diseñados por la firma para los principales trofeos deportivos del mundo.

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En el interior, el cofre cuenta con un revestimiento especialmente diseñado para sostener y proteger el trofeo, elaborado en oro de 18 quilates con una base de malaquita. La estructura evita movimientos durante los traslados y reduce el riesgo de daños en una de las piezas deportivas más valiosas del planeta.

El baúl de la Copa del Mundo forma parte de una colección de cofres creados por Louis Vuitton para algunos de los trofeos deportivos más prestigiosos del planeta. La firma francesa también diseñó piezas similares para la Fórmula 1, la NBA, Roland Garros, la Copa Davis, la Copa Mundial de Rugby y la America's Cup.

La relación entre Louis Vuitton y la FIFA comenzó en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Desde entonces, cada edición del torneo contó con un baúl exclusivo para transportar el trofeo durante las ceremonias oficiales.

La colaboración continuó en Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora se extenderá al Mundial 2026, luego de que el organismo presidido por Gianni Infantino designara nuevamente a Louis Vuitton como proveedor oficial y licenciatario de marca del torneo.

Según informó la FIFA, el baúl será presentado en la ceremonia previa a la final por un embajador de firma junto a una FIFA Legend, siguiendo un protocolo que se convirtió en una de las imágenes más reconocibles de las finales mundialistas.

"Louis Vuitton aporta una mezcla única de tradición, artesanía y prestigio al Mundial. El trofeo oficial es el galardón más codiciado del fútbol en todo el mundo, por lo que, como no podría ser de otra manera, hay que llevarlo en un cofre de Louis Vuitton. El momento culminante en el que entre en el terreno de juego de la final volverá a enlazar la tradición con el apogeo del fútbol actual", anticipó el director de la División Comercial de la FIFA, Romy Gai.