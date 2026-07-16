Por qué Bellingham le pegó un cachetazo al "Colo" Barco y qué sanción evalúa imponerle la FIFA

La victoria de la Selección argentina por 2-1 sobre Inglaterra en las Semifinales del Mundial 2026 dejó una escena que rápidamente se volvió viral: una vez finalizado el encuentro, el mediocampista inglés Jude Bellingham le dio un cachetazo en la nuca a Valentín "Colo" Barco .

El episodio quedó registrado por las cámaras y ahora la FIFA podría avanzar con una investigación y posterior sanción disciplinaria para el jugador de 23 años.

Las imágenes muestran que el incidente ocurrió mientras los futbolistas argentinos celebraban la clasificación a la final de la Copa Mundial FIFA 2026 . Bellingham se acercó a Barco y le dio un golpe en la parte posterior de la cabeza, lo que provocó una reacción inmediata de varios jugadores argentinos y un breve intercambio de empujones. Nicolás Otamendi intervino para separar a los protagonistas y evitar que la situación pasara a mayores.

Según publicó el diario británico The Sun , el futbolista del Real Madrid reaccionó tras una serie de provocaciones durante y después del partido. De acuerdo con esa versión, Barco celebró el empate argentino frente a varios jugadores ingleses y, al finalizar el encuentro, le habría dirigido un comentario en español que Bellingham alcanzó a comprender.

El festejo del Cuti Romero en la cara de los ingleses y el insulto a Gary Neville al que llamó "estúpido" tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026

El golpe a la nuca de Jude Bellingham al Colo Barco en los festejos de Argentina tras eliminar a Inglaterra en el Mundial 2026

BBC

Hasta el momento, la FIFA no informó la apertura de un expediente disciplinario ni anunció una sanción contra Bellingham. Sin embargo, al tratarse de un hecho ocurrido al finalizar el partido y captado por las cámaras, el organismo puede revisar las imágenes de oficio, incluso si los árbitros no advirtieron la agresión durante el encuentro.

En caso de considerar que existió una conducta antideportiva, la Comisión Disciplinaria tiene la facultad de aplicar distintas sanciones previstas en su Código Disciplinario. Entre ellas figuran multas económicas, suspensiones por uno o más partidos o ambas medidas de manera conjunta, dependiendo de la gravedad del incidente.

Jude Bellingham

No sería la primera vez que Bellingham enfrenta una investigación disciplinaria en un torneo internacional. Durante la Eurocopa 2024, la UEFA lo sancionó con una multa de 30.000 euros y una fecha de suspensión en suspenso por un gesto realizado tras convertir un gol ante Eslovaquia. La penalidad quedó condicionada a que no reincidiera durante un período determinado.