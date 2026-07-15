El festejo del Cuti Romero en la cara de los ingleses y el insulto a Gary Neville al que llamó "estúpido" tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026

Cristian " Cuti" Romero protagonizó un par de incidencias virales en el épico triunfo de Argentina sobre Inglaterra en semifinales del Mundial 2026 .

En el gol del empate de Enzo Fernández, el defensor de Tottenham corrió directamente para gritarle el gol en la cara a Jordan Pickford, el golero que venía realizando grandes atajadas en el inicio de la reacción argentina, que perdía 1-0 y terminó ganando 2-1 en tiempo agregado.

Apenas terminado el partido, lo primero que hizo Romero fue ir, nuevamente, a festejarle en la cara al rival vencido.

Mientras Enzo Fernández estaba arrodillado, Romero, antes de abrazarlo, le dedicó la victoria a los ingleses insultando y golpeándose el pecho.

Thomaz Tuchel, entrenador de Inglaterra, explicó sus cambios ultra defensivos tras la derrota ante Argentina en el Mundial 2026 y sorprendió a todos con una frase: "No me arrepiento de nada"

El golpe a la nuca de Jude Bellingham al Colo Barco en los festejos de Argentina tras eliminar a Inglaterra en el Mundial 2026

El destinatario pareció ser Jude Bellingham, pero en realidad Romero volvió a apuntarle a Pickford que había tenido un encontronazo con Giuliano Simeone en una pelota quieta.

Bellingham agredió tras el encuentro a Valentín Barco, por una supuesta provocación.

El festejo de Romero recordó, entre otras provocaciones, la recordada foto de los argentinos celebrando en la cara de los holandeses tras ganar la definición de los cuartos de final de Qatar 2022.

El insulto del Cuti Romero a Gary Neville

Antes del partido el exlateral de Manchester United y la selección inglesa, Gary Neville, declaró en Sky Bet: “No es una Argentina de época ni mucho menos. No es tan buena como hace cuatro años, pero sigue siendo peligrosa. Tienen a Messi, tienen un espíritu increíble. Tienen a Romero y a Lisandro Martínez, que regalan un gol por partido, pero después los ves haciendo goles, dando pases y literalmente están en todas partes. Es increíble, yo los llamo la mejor y peor pareja de centrales del mundo. Porque por momentos hacen cosas increíbles, pero después hacen el ridículo”.

Luego de consumado el triunfo, Romero y Martínez fueron entrevistados por DSports.

Romero declaró: "A los ingleses les gusta hablar mucho antes de los partidos, les mando un saludo grande que seguro deben estar muy contentos".

"Lo único que espero es que cuando me retire no sea tan estúpido así, pero después queda en uno y espero que mañana cuando me retire no me salga criticar a un jugador porque al final uno entra para hacer lo mejor para su selección", agregó.