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El crack del Mundial 2026 que quiere dejar su club para jugar en Real Madrid de José Mourinho, en el que lo espera Federico Valverde

Una de las principales figuras de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, tiene el deseo de llegar a un acuerdo con los merengues

15 de julio de 2026 13:38 hs
Federico Valverde en Real Madrid

Federico Valverde en Real Madrid

Foto: AFP

El mercado de pases del fútbol europeo sumó un capítulo de alto impacto. Michael Olise, una de las grandes figuras de Bayern Múnich y del Mundial 2026 en el que jugará el partido por el tercer y cuarto puesto del mismo tras perder este martes 2-0 ante España, tomó la firme decisión de impulsar su salida de Alemania con un destino prioritario entre ceja y ceja: vestir la camiseta de Real Madrid a partir de esta misma temporada, el cual dirigirá en su regreso José Mourinho y tiene en el plantel a Federico Valverde.

La información del deseo de Olise de ser merengue, revelada por el periodista de fichajes Santi Aouna, sostiene que el talentoso extremo de 24 años considera que este club es el escenario perfecto para continuar su evolución profesional.

Michael Olise

Michael Olise

Olise tendría previsto reunirse con la cúpula de Bayern Múnich una vez cerrados sus compromisos con la selección de Francia para manifestar formalmente su postura y abrir una vía de negociación.

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La postura de Bayern Múnich

La operación, sin embargo, asoma sumamente compleja. Desde las oficinas de Bayern Múnich la respuesta inicial es de absoluta firmeza: el jugador, con contrato vigente hasta 2029, es catalogado como intransferible.

El club alemán no tiene urgencias financieras y su plan principal apunta a extender el vínculo de un futbolista clave para su andamiaje ofensivo.

Federico Valverde de Real Madrid ante Michael Olise de Bayern Múnich por la Champions League

Federico Valverde de Real Madrid ante Michael Olise de Bayern Múnich por la Champions League

A pesar de esto, la institución germana ya empezó a tantear alternativas en el mercado -como Bradley Barcola de Paris Saint-Germain- previendo que la situación con el francés pueda tensarse.

Un perfil que ilusiona al Bernabéu

A pesar de que se entiende que es una operación de mercado muy complicada, el nombre de Michael Olise encaja a la perfección con la política de fichajes que ha caracterizado a Real Madrid en el último tiempo: futbolistas jóvenes, de rendimiento inmediato y con un techo de crecimiento aún por descubrir.

Su desequilibrio individual y su facilidad para generar volumen de juego lo transforman en el gran anhelo de la afición madridista para un mercado que promete semanas muy intensas.

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